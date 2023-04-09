У Добкина очень тесные отношения с УПЦ МП.

Скандальный политик, экс-мэр Харькова Михаил Добкин провел пасхальную службу в образе диакона в одном из храмов УПЦ МП.

На опубликованном видео Добкин в светло-зеленой рясе и православных крестах - форме, характерной для прислужников священников, - помогал московским попам святить воду.

Утверждается, что видео снято в селе Пятихатки Харьковской области. Судя по кадрам, сам храм очень сильно пострадал от российских артобстрелов.

Видео дня

У Добкина очень тесные отношения с УПЦ МП. В 2010 году скандальный политик даже получил от Московского патриархата орден УПЦ Святителя Димитрия (Туптала), Митрополита Ростовского.

А год назад Добкин высвятился в диаконы МП. Хиротонию провел митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

Судьба Добкина во время войны - что известно

В начале войны Добкин не стеснялся в выражениях, называя русских, терроризирующих Харьковскую область, "тварями". А себя даже просил в сети называть "националистом".

В октябре 2022 года дочь Добкина неожиданно выложила в сеть фотографии своего отца в "пикселе" и военной "разгрузке". Добкин сделал несколько селфи и, позировав на камеру, разговаривал с жителями якобы освобожденных территорий. Также экс-депутат фотографировался на подбитом российском танке.

Но ни армии, ни в Нацгвардии, ни в полиции не смогли подтвердить, что Добкин служит хоть в каких-то войсках.

УПЦ МП - последние скандалы

Накануне "Украинская правда" узнала о российских паспортах Онуфрия и еще более 20 священников УПЦ МП.

Московских попов регулярно разоблачают в сотрудничестве с врагом. Некоторых удалось даже обменять на украинских военных.

В эти дни многими городами Украины прокатилась новая волна "УПЦ МП-пада" после того, как священник МП избил украинского военного во время богослужения в Хмельницком.

РПЦ, под чьим влиянием находится УПЦ МП, благословляет российских оккупантов на войну. В то время как ее голова Кирилл недавно создал должность "боевого топ-попа", который будет заниматься исключительно вопросами военных.

Вас также могут заинтересовать новости: