Добкин фотографировался в "пикселе", общался с жителями освобожденных территорий и делал селфи на разбитом танке.

Экс-мэр Харькова Михаил Добкин, который фотографировался в форме ВСУ, не служит ни в армии, ни в Национальной гвардии, ни в полиции.

Об этом говорится в предоставленных ответах на официальные запросы нардепа Ярослава Юрчишина.

Нардеп накануне подал запросы в Минобороны, СБУ и Министерство внутренних дел с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о военной службе Михаила Добкина.

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Однако ни в одном ведомстве эту информацию не подтвердили.

"Михаил Добкин военную службу и службу в полиции не проходит, в трудовых отношениях с ними не состоит", - говорилось в каждом ответе.

Добкин "засветился" в форме ВСУ

В октябре 2022 года дочь пророссийского политика Михаила Добкина неожиданно выложила в сеть фотографии своего отца в "пикселе" и военной "разгрузке".

Добкин сделал несколько селфи и, позировав на камеру, разговаривал с жителями якобы освобожденных территорий. Также экс-депутат фотографировался на подбитом российском танке.

Дочь политика написала только, что ее отец "в командировке" и что она им "очень гордится".

Кто такой Добкин - скандалы

Михаил Добкин неоднократно оказывался в эпицентре скандалов, не скрывал своих пророссийских симпатий.

На выборах мэра Киева Добкин выложил в сеть проморолик в образе "брутального байкера". Впоследствии политик заявил о намерении баллотироваться в мэры Харькова. Но позже уступил место Геннадию Кернесу, который вскоре умер.

Пользователям сети Добкин запомнился прежде всего агитационным роликом 2007 года. Тогда политик никак не мог прочитать с листа текст о своих достижениях на должности харьковского городского головы.

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