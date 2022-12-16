Экс-мэр Харькова Михаил Добкин, который фотографировался в форме ВСУ, не служит ни в армии, ни в Национальной гвардии, ни в полиции.
Об этом говорится в предоставленных ответах на официальные запросы нардепа Ярослава Юрчишина.
Нардеп накануне подал запросы в Минобороны, СБУ и Министерство внутренних дел с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о военной службе Михаила Добкина.
Однако ни в одном ведомстве эту информацию не подтвердили.
"Михаил Добкин военную службу и службу в полиции не проходит, в трудовых отношениях с ними не состоит", - говорилось в каждом ответе.
Добкин "засветился" в форме ВСУ
В октябре 2022 года дочь пророссийского политика Михаила Добкина неожиданно выложила в сеть фотографии своего отца в "пикселе" и военной "разгрузке".
Добкин сделал несколько селфи и, позировав на камеру, разговаривал с жителями якобы освобожденных территорий. Также экс-депутат фотографировался на подбитом российском танке.
Дочь политика написала только, что ее отец "в командировке" и что она им "очень гордится".
Кто такой Добкин - скандалы
Михаил Добкин неоднократно оказывался в эпицентре скандалов, не скрывал своих пророссийских симпатий.
На выборах мэра Киева Добкин выложил в сеть проморолик в образе "брутального байкера". Впоследствии политик заявил о намерении баллотироваться в мэры Харькова. Но позже уступил место Геннадию Кернесу, который вскоре умер.
Пользователям сети Добкин запомнился прежде всего агитационным роликом 2007 года. Тогда политик никак не мог прочитать с листа текст о своих достижениях на должности харьковского городского головы.