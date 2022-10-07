Фотографией поделилась его дочь Алла.

Одиозный украинский политик, экс-регионал Михаил Добкин неожиданно "засветился" на фронте в форме Вооруженных сил Украины.

Серию фотографий Добкина якобы в зоне боевых действий поделилась его дочь Алла.

На кадрах скандальный политик позирует с жителями освобожденных территорий, а также на башнях танков.

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Алла Добкина по-русски написала, что ее отец "в командировке". Она добавила, что гордится им и любит.

"Слава Украине и нашей земле", - добавила дочь политика.

Михаил Добкин: скандалы и политика

В июне 2020 года Михаил Добкин заявил о намерении баллотироваться в мэры Киева. Он отметил, что у него" есть опыт", имея в виду то время, когда он занимал пост мэра Харькова. Впоследствии он опубликовал проморолик, в котором предстал в образе брутального байкера.

Впоследствии стало известно о болезни тогдашнего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Добкин передумал баллотироваться в мэры Киева и заявил, что пойдет на выборы Харьковского городского головы. Вскоре он снял свою кандидатуру на пользу Кернеса.

Михаил Добкин "прославился" после скандального видеоролика, который был распространен во время избирательной кампании в Верховную Раду в 2007 году. Тогда мэр Харькова Добкин никак не мог прочитать с листа текст о своих же достижениях на посту мэра. Он жалуется на "по-дебильному написанный текст" тогдашнему секретарю городской администрации Геннадию Геннадию Кернесу. А тот ему отвечает, что "все х***я" и надо снимать "по новой", и добавляет, что у Добкина "скучное лицо" и ему "денег никто не даст".

Добкин нередко оказывался в центре скандалов. Из-за его чрезмерной любви к РФ политика всегда считали пророссийским. Ранее он выступал против Революции Достоинства и за дружбу с Россией.

Впрочем, война, похоже, изменила взгляды политика. В конце июня Добкин неожиданно заявил, что хотел бы, чтобы его считали националистом.

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