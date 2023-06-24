Самолет, находясь над Россией, выключил транспондеры, а включил их обратно только над Калмыкией.

В турецком городе Бодрум ночью 24 июня приземлился самолет самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Бизнес-джет семьи самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вылетел из страны и сейчас находится в небе над Турцией", - сообщает Radarbox.

Лайнер Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301pj вылетел из Минска в 00:01 и приземлился в турецком Бодруме в 05:15. Добавим, что самолет, находясь над Россией, выключил транспондеры, а включил их обратно только над Калмыкией.

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Напомним, что сотни граждан Беларуси, покинувших страну после массовых протестов 2020 года, якобы проходят боевую подготовку в Польше, чтобы свергнуть режим Лукашенко.

Мятеж в России и ситуация в Беларуси

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил министра обороны Сергея Шойгу в госизмене. "Повар Путина" со своим войском отправился брать Ростов, а также другие российские города.

По состоянию на утро 24 июня в Москве отменили все массовые мероприятия, а на улицах города появилось много грузовиков, бронетехники и силовиков.

Недавно Россия разместила в Беларуси тактическое ядерное оружие.

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