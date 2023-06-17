Его задача сейчас - делать максимально анекдотические заявления, чтобы отвлечься от негатива в сторону России.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко значительно преувеличивает свои "ядерные возможности" после передачи российского арсенала.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 канала". По его словам, Лукашенко не может "нажать ядерную кнопку", поскольку ее не существует для тактического ядерного оружия. Кроме того, это оружие будет контролировать Россия, а использование ядерного оружия тактического типа – это те же самые ракеты, которыми оккупанты сегодня атакуют Украину без ядерных боеголовок.

"Лукашенко не является сегодня субъектом не то что глобальной политики, он даже не является субъектом войны в Украине. Лукашенко является странным "братом-близнецом" Медведева, которые должны выполнять функцию "клоунского вип-агитационного поезда". Не больше, но и не меньше. Они должны делать странные, совершенно анекдотические заявления, которые будут обсуждать те или иные информационные площадки для того, чтобы это пространство было забито. Потому что функция Медведева и Лукашенко все же дать России возможность как-то влиять на общий негативный контекст оценки этой войны. То есть чтобы поле было забито еще чем-то, кроме негатива в отношении России", - заявил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что у Лукашенко был свой "мирный план" - чтобы украинцы сложили оружие, отошли и отказывались от поставок вооружения. Впрочем, не нужно обращать внимание на заявления диктатора.

"Ему очень страшно, поэтому он продолжает играть в эту игру – любым путем остановим Украину в процессе контрнаступления. Единственная миссия Лукашенко, как и любого, кто находится в ареале интересов России, – любой ценой остановить: контрнаступление на поле боя; максимальную поддержку Украины партнерами с военной точки зрения", - отметил он.

"Ядерная" победа Лукашенко

16 июня Владимир Путин заявил, что Россия теоретически может применить ядерное оружие, если будет угроза его территориальной целостности или существованию, но ей это не нужно.

Главарь страны-агрессора Путин сегодня также отметил, что первые ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси. Остальные они планируют переместить до конца 2023 года. Документ о порядке содержания оружия на территории Республики Беларусь министры обороны РФ и Беларуси подписали в марте этого года.

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