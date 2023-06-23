Как сообщалось, в конце марта Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Россия не намерена раскрывать информацию о том, сколько ядерных зарядов поставит в Беларусь, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишут росСМИ.

"Я глубоко сомневаюсь в том, что эта тема вообще станет предметом какого-то публичного обсуждения или засветки с нашей стороны", - сказал он.

При этом он в традиционной для РФ манере указал на США, которые "десятилетиями держат на территории ряда европейских стран свое тактическое ядерное оружие и никогда точные цифры они не называют":

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"Все это оценочные какие-то параметры, выкладки экспертов, бог знает кого... Почему мы должны в одностороннем порядке что-то такое предъявлять?".

Ядерное оружие в Беларуси - что сообщалось

Напомним, в конце марта кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. По его словам, об этом его попросил лично Лукашенко. Якобы строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси закончится 1 июля.

Позже Путин уточнял, когда именно на территории Беларуси начнут размещать ядерное оружие.

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