В Белом доме проявляют осторожность и не хотят вмешиваться, пока у них не будет более четкого представления о том, что происходит.

Белый дом "следит за ситуацией" в России после угроз со стороны лидера группы наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в адрес российского военного руководства, включая министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

Пригожин заявил, что идёт вместе с 25 тысячами бойцов своей частной военной кампании "разбираться, почему в стране творится беспредел", пообещав "остановить зло, которое несёт военное руководство страны". Он записал несколько голосовых сообщений, в которых пообещал "решить вопрос предателей и преступников", что приведёт к тому, что "Шойгу будет повешен на Красной площади и ляжет в Мавзолей вместе с Лениным".

Представитель Совета национальной безопасности США Адам Ходж сказал:

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Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами по поводу этих событий"

Как передает CNN, официальные лица США рассматривают последние комментарии Пригожина, как нечто большее, чем его обычная риторика. Издание отмечает, что, в отличие от некоторых предыдущих заявлений Пригожина о некомпетентности МО РФ, эти комментарии, последовали не после тактических успехов ВСУ.

"Это действительно происходит", - сказал CNN чиновник. Пока неясно, есть ли у США какие-либо ожидания относительно того, как и что намерен Пригожин после его призывов к российским гражданам оставаться в своих домах.

Два чиновника администрации Байдена заявили, что представители национальной безопасности в Белом доме проявляют осторожность, чтобы не вмешиваться, пока у них не будет более четкого представления о том, что происходит.

Пригожин против Шойгу: история конфликта

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин неоднократно критиковал высшее военное руководство Российской Федерации, прежде всего - министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Во время битвы за Бахмут он обвинял Минобороны РФ в том, что то не поставляет боеприпасы для проведения штурма.

4 июня Пригожин выложил видео с задержанным подполковником ВС РФ, где тот рассказал, что в состоянии опьянения и из-за личной неприязни якобы отдал приказ обстрелять "вагнеровцев"

10 июня МО РФ потребовало от всех ЧВК и "добровольцев" подписать контракт с ведомством, на что ведомство Шойгу спустя четыре дня получило ответ, что наемники "Вагнер" подписывать контракты с МО не будут, при этом готовы вернуться на фронт после того, как вышли из Бахмута, передав контроль над большей частью города российским "регулярам". После этого разведка Великобритании предположила, что риторика Пригожина перерастает в неповиновение более широким слоям российского истеблишмента, а крайний срок подписания контрактов, 1 июля, вероятно, станет ключевой точкой в этом противостоянии.

Обострение произошло 23 июня, когда руководитель ЧВК опубликовал ролик с пояснением, что был нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК "Вагнер", который якобы привел к множеству жертв, а удар по информации бойцов-очевидцев был нанесен с тыловой стороны, то есть нанесен военными МО РФ. "Эти мрази [Минобороны России] не успокоились. Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли удары, ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей. Мы примем решение, как ответить на это злодеяние. Следующий шаг за нами", - прокомментировал Пригожин видео, на котором, тем не менее, жертв обстрела показано не было. Спустя полчаса он добавил, что совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение "наказать зло, которое несёт военное руководство страны", пренебрегая жертвами солдат, поэтому "те, кто уничтожили сегодня наших парней, десятки тысяч жизней русских солдат будут наказаны". Он также заявил, что Шойгу якобы специально прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению "вагнеров" и использовал артиллеристов и пилотов вертолетов "втемную".

Комментируя эти слова, МО РФ назвали версию Пригожина информационной провокацией.

ФСБ обвинила главу "Вагнера" в призывах к началу "вооруженного гражданского конфликта на территории России", в Санкт-Петербурге прошел обыск офиса ЧВК "Вагнер", а в Ростовской области и Москве был введен план "Крепость", который подразумевает экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств, а также готовность к отражению внешнего нападения. Российским силовикам приказали стрелять при любой попытке агрессии в их сторону.

Россиийские генералы обратились к бойцам ЧВК "Вагнер" и призвали их остановиться. Генерал Суровикин, которого хвалил Пригожин, призвал остановить колонну ЧВК и подчиниться Путину, заявив, что "противник только и ждет когда у нас обострится внутриполитическая обстановка". Данные обращения не убедили Пригожина: тг-канал AP Wagner ответил генералам, что командиры ЧВК остаются верны "самому перспективному политику" (неофициальное прозвище Пригожина - ред.) и будут выполнять любой его приказ, и что ни ФСБ, ни Суровикин уже не смогут остановить то, что началось.

Ночью Пригожин объявил, что ЧВК "Вагнер" входит в Ростов. При этом фото- или видео-подтверждений он не предоставил.