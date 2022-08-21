Как рассказал народный избранник, президент Турции пытается быть посредником между Кремлем и Киевом.

На днях во Львове состоялась встреча Зеленского с генсеком ООН и едва ли не единственным мировым лидером, к которому прислушивается Путин, - президентом Турции Эрдоганом.

Народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации, председатель постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в эфире ТСН рассказал о внешней политике Эрдогана.

По его словам, президент Турции пытается быть посредником между Кремлем и Киевом. Но пока ему не удается из-за того, что не о чем договариваться с Путиным, пока ракеты летят по украинским городам и оккупанты находятся на наших территориях.

"Эдоган на стороне собственных интересов, интересов Турции. Когда эти интересы совпадают с украинскими, он на стороне Киева. Когда совпадают с интересами РФ - он на ее стороне. Его цель - показать, что именно в Анкаре решаются вопросы. Он пытается себя показать как переговорщика, который способен усадить за стол переговоров разные стороны", - говорит Чернев.

Нардеп говорит, что Эрдоган ведет тонкую игру и пытается найти "золотую середину" сотрудничества с Путиным.

Как сообщали СМИ, на переговорах во Львове президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в Турции.

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