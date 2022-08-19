Также турецкий президент сообщил, что обсудит с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

На переговорах во Львове президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретится с главой Кремля Владимиром Путиным в Турции.

Как сообщает Анадолу, Эрдоган заявил, что Анкара готова внести свой вклад в прекращение российско-украинской войны дипломатическим путем, и пригласил обоих лидеров на встречу в Турцию.

"Точно так же, как я сказал Путину во время моего визита в Сочи, я напомнил Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними", - сказал Эрдоган.

Кроме того, турецкий президент сообщил, что обсудит с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Он заявил, что запорожский вопрос не является "обычным вопросом". Он отметил, что на переговорах Зеленский потребовал убрать российские мины из этого района.

"Мы обсудим этот вопрос с Путиным, и мы будем специально просить его об этом, чтобы Россия сделала свой вклад в этом отношении как важном шаге к миру во всем мире", - добавил он.

Попутно Эрдоган призвал Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) принять необходимые меры для обеспечения безопасности на ЗАЭС.

Как сообщал УНИАН, после переговоров во Львове Эрдоган заявил, что Турция обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской АЭС и не хотела бы повторения Чернобыльской катастрофы.

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