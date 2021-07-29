Зеленский якобы пока не согласовал кандидатуру Антона Геращенко, предложенную новым главой МВД.

Кабинет министров в четверг, 29 июля, получил представление о назначении трех новых заместителей министра внутренних дел Дениса Монастырского - это Богдан Драпьятый, Игорь Бондаренко и Мэри Акопян.

Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на собственные источники.

Богдан Драпьятый возглавляет секретариат Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. С ним Монастырский вместе работал в комитете.

Игорь Бондаренко является директором Департамента информатизации МВД, а Мэри Акопян возглавляет Департамент международного сотрудничества и европейской интеграции МВД.

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СМИ предполагают, что Акопян будет заместителем министра по вопросам европейской интеграции. В свою очередь Бондаренко может стать заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Также сообщается, что на должности может остаться заместитель министра Антон Геращенко. Но президент якобы пока не согласовал его кандидатуру, предложенную новым министром.

Отставка Авакова и назначение Монастырского

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста главы МВД, которую он занимал с начала 2014 года.

Через два дня Верховная Рада одобрила отставку Авакова с должности министра внутренних дел.

Президент Владимир Зеленский выдвинул на пост министра внутренних дел кандидатуру главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, а 16 июля Рада одобрила это предложение.

Автор: Денис Прядко