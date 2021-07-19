Министр внутренних дел Денис Монастырский попробует сделать то, что не удалось его предшественнику.

Однопартиец и бывший коллега экс-нардепа, а ныне министра внутренних дел Дениса Монастырского, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что при новом главе МВД ждут глобальные перемены.

Об этом он 19 июля заявил в эфире телеканала "Украина 24".

В частности, одна из задач, на решением которой будет работать Монастырский. - разделение МВД и отделение от ведомства подконтрольных ему силовых структур.

"У нас как у правящей коалиции есть план институциональный по поводу того, что такие крупные министерства надо разбивать на несколько инстанций — Нацгвардия должна быть разобщена с полицией, и пограничная служба также", — сказал он.

Также Арахамия допускает, что из ведения МВД могут выделить миграционную службу.

По его словам, этот вопрос два года обсуждался и с предшественником Монастырского - Арсеном Аваковым, но он был против этой инициативы.

Отставка Авакова и назначение Монастырского

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста главы МВД, которую он занимал с начала 2014 года.

Через два дня Верховная Рада одобрила отставку Авакова с должности министра внутренних дел.

Президент Владимир Зеленский выдвинул на пост министра внутренних дел кандидатуру главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, а 16 июля Рада одобрила это предложение.

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Автор: Станислав Кожемякин