Теперь в Раде четыре законопроекта о мобилизации – правительственный и три альтернативных.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован еще один законопроект о мобилизации. Он стал уже третьим альтернативным к правительственному проекту закона.

Документом предусмотрено, в частности, урегулирование вопросов прохождения и увольнения с военной службы, ведения воинского учета. Один из его авторов – нардеп Дмитрий Разумков сообщал, что предлагается сохранить минимальный возраст призыва на срочную службу уровне 27 лет.

Кроме того, предлагается демобилизация (по собственному желанию) военнослужащих, которые во время действия военного положения выслужили не менее 24 месяцев, из которых 8 месяцев в зоне боевых действий. Также авторы законопроекта предлагают закрепить на уровне закона гарантированный ежегодный отпуск для военных (в правительственном такой отпуск – на усмотрение командира).

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Разумков отмечал, что предусмотрен более широкий, по сравнению с правительственным законопроектом, перечень оснований для освобождения от прохождения базовой военной службы (освобождение от прохождения такой службы лиц, самостоятельно воспитывающих детей, содержащих лиц с инвалидностью, другие льготные условия, которые на сегодня являются основанием освобождения от прохождения военной службы).

Согласно законопроекту, после объявления мобилизации или ее продления гражданин обязан явиться в ТЦК исключительно в случае получения повестки. Также исключено требование к гражданам в возрасте от 18 до 60 лет иметь постоянно при себе военно-учетный документ.

Кроме того, предусмотрено, что повестки должны вручаться исключительно лично – способом, позволяющим идентифицировать личность. То есть не через электронную почту или электронный кабинет. Также предлагается сохранить действующий на сегодня перечень оснований отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и льготную выслугу лет: 1 месяц службы за 3 месяца.

В то же время в документе изъяты ограничения на поступление на государственную службу, полицию и прокуратуру только при условии опыта военной службы.

Правительственный законопроект о мобилизации: что предлагает Кабмин

25 декабря 2023 года правительство внесло в парламент законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" (регистрационный номер 10378).

Законопроектом предусмотрено, что военнообязанные граждане должны зарегистрировать "Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста". Через "электронный кабинет" гражданин может получить повестку о вызове в ТЦК.

За нарушение отдельных норм закона о мобилизации уклонистов могут вносить в Единый реестр должников. Относительно них предлагают применять определенные ограничения: запрет выезда за границу; запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом; ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения; ограничение права на пользование и распоряжение средствами и другими ценностями; приостановление получения льгот и услуг от государства.

Альтернативные правительственному законопроекты внесли народные депутаты Украины Алексей Гончаренко и Георгий Мазурашу.

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