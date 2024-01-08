По словам аналитика, с экономической точки зрения идея с откупом за счет уплаты налогов также не принесет достаточного эффекта.

Негативные психологические и социальные последствия внедрения идеи с откупом от мобилизации "через уплату налогов" значительно перевесят возможные материальные выгоды для армии. Дальнейшее обсуждение откупа стоит снять с повестки дня. Такую точку зрения у Facebook высказал бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

"В том виде, как ее подали в "Форбс", то есть "платишь с зарплаты 6 килогрн налогов – не служи", эта идея не только аморальна, но и исключительно вредна с практической точки зрения. Безнравственность здесь не только в неравенстве и несправедливости, а в первую очередь в том, что вообще-то платить налоги с заработанного – такая же базовая обязанность каждого человека, как и защищать свою страну", – отметил эксперт.

Получается, что тот, кто платит меньше налогов, должен выполнять все свои обязанности, а тот кто заработал чуть больше – нет. Однако, по словам аналитика, это нелогично и несправедливо.

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Как указал военный, с экономической точки зрения идея с откупом за счет уплаты налогов также не принесет достаточного эффекта. Так, предлагаемая сумма "просто смешная" по сравнению с затратами даже на содержание одного бойца.

"Я бы рассмотрел идею "откупом", но совсем в другом формате. Если ты уплатил все налоги (еще раз: это и так является твоей обязанностью), а уже после этого из своих личных средств удерживаешь полностью ежемесячно хотя бы одно полное стрелковое отделение, то есть 10-11 бойцов, а еще лучше взвод (30 бойцов), и удерживаешь именно полностью, с их зарплатой и боевыми, снаряжением, бензином на транспорт и т. д. – нет проблем, от тебя действительно в тылу значительно больше пользы", – добавил аналитик.

К тому же, по его словам, вопрос также в справедливости, когда небольшая прослойка богатейших откупается от службы и рисков войны ценой материального вклада в финансирование войны. В то же время абсолютное большинство украинцев "остается в одной лодке ровно распределенных рисков".

Мобилизация в Украине

Как сообщали СМИ со ссылкой на собеседников в ОП, офис президента предлагает расширить бронирование сотрудников во время военного положения. Бывший первый заместитель министра развития экономики Павел Кухта сообщил, что предлагается установить минимальный предел уплаты налогов в 6 тысяч гривен в месяц, что соответствует примерно 33 400 гривен оклада.

В то же время боевой психолог заявил, что украинцам нужно дать возможность "откупиться" от мобилизации. Он уверен, что если человек действительно может для победы сделать больше именно в гражданской жизни, то так и надо делать.

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