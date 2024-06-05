Нардеп отметил, что Военная служба правопорядка имеет все больше проблем и не справляется с нагрузкой.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от "Голоса" Андрей Осадчук объяснил, о чем идет речь в законопроекте о Военной полиции, и почему отложили рассмотрение соответствующего законопроекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о том, почему парламент отложил рассмотрение законопроектов о создании Военной полиции.

"Законопроект о создании Военной полиции был снят с повестки дня с формулировкой "для продолжения консультаций по этому вопросу", - отметил депутат и добавил, что история с созданием системы военной юстиции длится уже годами. Видео дня

По словам Осадчука, Военная служба правопорядка имеет все больше проблем и не справляется с нагрузкой: "В армии служит огромное количество людей. Конечно, там есть правонарушения, есть преступления. С ними нужно разбираться. Они не справляются".

Вместе с тем, добавил парламентарий, Государственное бюро расследований должно было бы заниматься вопросами военных правонарушений и военных преступлений: "Но они тоже, с одной стороны, не справляются, с другой стороны - у них фактически усложнен или невозможен доступ, например, к линии фронта, к линии боевых действий. Соответственно, они тоже не справляются".

Так, продолжил депутат, насколько он понял, "ситуация уже критическая абсолютно". Поэтому в последние месяцы происходила работа с тем, чтобы "смастерить какую-то компромиссную структуру, которая могла бы помочь решить все эти вопросы, связанные с правонарушениями в Вооруженных силах Украины".

"Почему-то это решили назвать законопроектом о создании Военной полиции. Хотя слова имеют значение и этот законопроект точно не о полиции в самом широком понимании этого слова. Как признали некоторые мои коллеги, это "гибридное предложение"... По большому счету, предложение было создать на базе Военной службы правопорядка определенный орган, который решили назвать Военная полиция. Который бы имел дополнительные полномочия, прежде всего, ОРД - оперативно-расследовательская деятельность, который бы помогал каким-то образом ГБР расследовать преступления", - пояснил Осадчук.

Кроме того, он отметил, что законопроектом предлагается, чтобы руководителя этой организации назначал президент Украины, а привлекать к службе в этом органе предлагается обычных призывников.

"Извините, в полиции должны служить специально обученные люди, которые имеют, как минимум, юридическое образование и понимают, что такое вообще право", - подчеркнул депутат.

Так, отметил Осадчук, законопроект "сырой", имеет "огромное количество недостатков" и к нему есть "огромное количество замечаний": "Он сегодня стоял в повестке дня. Но после очень, скажем так, эмоциональных дискуссий в зале между представителями монокоалиции и другими фракциями, монокоалиция поняла, что шансов на прохождение, наверное, нет, поэтому его сегодня сняли".

По словам парламентария, дальнейшая судьба этого законопроекта "не совсем понятна" и его, вероятно, "придется снова переподавать".

"Я очень сомневаюсь, что этот законопроект быстро вернется в Верховную Раду. А при этом, призываю монокоалицию все же не делать какие-то фрагментарные решения. А если мы хотим упорядочить вопрос военной юстиции в самом широком контексте, - работать над вопросом военной юстиции, а не имитации каких-то реформ", - подчеркнул Осадчук.

Также на вопрос, будет ли этот законопроект касаться гражданских, он заверил, что речь идет исключительно о том, что этот орган может быть создан на основе ВСП, которая работает исключительно с военными: "Никакого отношения к гражданским, в каком статусе они бы ни были, эта структура, если она и будет создана, не будет иметь".

Военная полиция в Украине - что сообщалось

Ранее в ВР был зарегистрирован законопроект, который привлек внимание юристов. В частности, он содержит нормы о праве в отдельных случаях попадать в жилье нарушителей законодательства, в том числе и уклонистов. Кроме того, упоминается и возможность платить деньги физическим лицам за помощь в раскрытии преступлений.

Адвокат Екатерина Анищенко, которая разбирается, в частности и в вопросах мобилизации и военной сферы, рассказала, что вместе с этим законопроектом в парламенте рассматривается еще один - о внесении изменений в административный и уголовный кодексы. Они предусматривают расширение перечня полномочий.

По словам Анищенко, если учитывать цель законопроекта по внедрению Военной полиции, то там имеется в виду то, что они имеют право разыскивать именно военнообязанных. То есть дезертиров, тех, кто уже нарушил требования закона, а не уклонистов, которые не прибыли и не обновили свои военно-учетные данные.

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