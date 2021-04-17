Такое решение принято в ответ на высылку украинского консула Александра Сосонюка из РФ.

Старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов с 19 апреля.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

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Такое решение принято в ответ на высылку украинского консула Александра Сосонюка из РФ.

В заявлении МИД Украины говорится: "На фоне эскалации Российской Федерацией ситуации безопасности и массированной антиукраинской пропаганды российская сторона продолжает провокации против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России".

"Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью опровергаем выдвинутые консульском сотруднику обвинения", - отметили в МИД Украины.

В ведомстве также подчеркнули, что такие действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях с 1963 г. и еще раз подтверждают избран Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной.

Что этому предшествовало

16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Сосонюка.

В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.

К украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ФСБ.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что внешнеполитическое ведомство определяет форму реагирования на задержание Сосонюка.

МИД России из-за задержания в Санкт-Петербурге украинского консула вызвал временного поверенного в делах Украины.

17 апреля 2021 года стало известно о том, что Россия высылает украинского консула Александра Сосонюка, задержанного накануне в Санкт-Петербурге.

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Автор: Виталий Саенко