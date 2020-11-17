Украинские дипломаты считают, что, когда ставится вопрос выполнения Украиной Минских соглашений, Россия прибегает к очередной попытке оправдать дальнейшую агрессию в отношении нашей страны.

Министерство иностранных дел Украины отвергает обвинения Российской Федерации в попытке «дезавуировать Минские договоренности».

Об этом говорится в заявлении МИД Украины в ответ на комментарий представителя МИД РФ в связи с недавним немецко-французским заявлением относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

«Оценка внешнеполитическими ведомствами Германии и Франции тех усилий, которые прилагает Украина на пути к последовательному выполнению Минских договоренностей, в частности решений, достигнутых на уровне глав государств в «нормандском формате», вызвала в МИД РФ шквал эмоций, необоснованной критики и манипулятивных обвинений. Они не соответствуют действительности и являются неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины и нежелание российской стороны сделать по крайней мере минимальные шаги для облегчения гуманитарной ситуации в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей или для содействия беспрепятственному осуществлению контактов между гражданами Украины с обеих сторон линии разграничения», - говорится в заявлении.

МИД Украины категорически отвергает озвученные официальным представителем МИД РФ обвинения относительно попыток украинской стороны «дезавуировать Минские договоренности».

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«Проект Плана совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских соглашений, который был подготовлен по инициативе председателя украинской делегации для участия в ТКГ Леонида Кравчука и недавно представлен на рассмотрение Трехсторонней контактной группы, содержит практические предложения относительно полного прекращения конфликта, демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и создания условий для проведения местных выборов на Донбассе, что полностью соответствует духу и букве «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» 2015 года», - подчеркивается в заявлении.

Что касается работы контрольных пунктов въезда-выезда в МИД отметили, что с 10 ноября этого года начал свою работу новосозданный КПВВ «Счастье», где граждане могут воспользоваться услугами Центра предоставления административных услуг, отделения банка, а также комнаты матери и ребенка. На КПВВ открыт сервисный центр, где предусмотрено предоставление более 80 услуг, что значительно облегчит решение целого ряда гуманитарных проблем для наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Кроме того, продолжается работа по совершенствованию обслуживания гражданского населения на КПВВ «Золотое».

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«Констатируем, что незаконные вооруженные формирования продолжают мешать гражданам беспрепятственно переходить линию разграничения. Имеют место ограничения свободного передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - говорится в заявлении МИД.

Вместе с тем в министерстве уверяют, что Украина, при активной роли Германии и Франции в «нормандском формате» и впредь будет прилагать максимальные усилия для мирного урегулирования конфликта и выполнения договоренностей, достигнутых в рамках «нормандского формата» и ТКГ.

План действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров "нормандской четверки".

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

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Автор: Виталий Саенко