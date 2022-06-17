Она признала, что в течение последнего года пребывания на посту попытки разрешить конфликт не имели результата.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ее отставка с поста главы федерального правительства могла повлиять на решение Путина напасть на Украину 24 февраля.

Такое мнение она высказала в интервью RND.

"Возможно, (вторжению России) поспособствовала моя отставка, как и выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и упадок в исполнении Минских договоренностей", – предположила Меркель.

Она признала, что в течение последнего года пребывания на посту попытки разрешить конфликт не имели результата.

В этом же интервью Меркель не исключила, что может снова стать посредником урегулирования боевых действий между Украиной и Россией.

Ранее Меркель заявляла, что не считает себя виновной в широкомасштабной агрессии Путина. Однако экс-канцлер признала, что ей "не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить это".

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