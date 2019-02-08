"Вам надо освежиться!": нардеп облил Насирова водой во время эфира (видео)

Нардеп отметил, что всем кандидатам надо освежиться, и облил Насирова стаканом воды.

Кандидат в президенты Украины Роман Насиров считает, что в течение одного года в Украине можно поднять минимальную зарплату до 15 тысяч гривень и пенсию в пять тысяч гривень.

Об этом он заявил в эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на телеканале ZIK.

Отвечая на вопрос, будет ли Украина экономически в состоянии выплачивать высокие пенсии, Насиров отметил, что предлагает, чтобы недра работали на Украину и это дало бы возможность сделать украинцев богатыми людьми.

"Откуда идут пенсии? Из Пенсионного фонда. Откуда идут деньги в фонд? Из начислений на зарплату. Сейчас 10 работников кормят 12 пенсионеров. Как из отчислений от минимальной зарплаты в 4 тысячи гривень можно наполнить Пенсионный фонд. Там всегда будет дефицит. Поэтому украинцам нужно давать работу и достойную зарплату, чтобы с ее отчислений выплачивать высокие пенсии", – заявил политик.

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В то же время народный депутат Сергей Шахов поинтересовался у него, работал ли он при этой власти, которая три года не дает отчета.

"Вы хотели идти в президенты, вы пошли? Пошли. Всем кандидатам нужно проходить детектор лжи и психиатрическую больницу. Вы сейчас говорите людям о заработной плате, о пенсии, а при какой власти вы работали?", – сказал нардеп.

Он отметил, что всем кандидатам надо освежиться, и облил Насирова стаканом воды.

"Поезжайте ко мне в округ и покажите людям, за счет чего вы жили. Кто прикрывал фискалов? Вы соглашаетесь, что фискалов надо разогнать? Людям и бизнесу надо дать нормально жить и уничтожить олигархию. Пусть в Украине будут богатые люди, но не олигархи", – отметил гость программы.

В ответ Насиров заявил, что никому еще не удалось подмочить его репутацию.

"Я работал в правительстве и начал делать изменения, но вы видели, что со мной делала система", – констатировал Насиров.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против тогдашнего председателя ГФС Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог по статье 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 27 (виды соучастников), частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Согласно версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабмин 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.

11 декабря 2018 года Окружной админсуд Киева признал противоправным решение, которым Насирова был освобожден от должности председателя ГФС.

В январе 2019 года Кабмин обжаловал решение о восстановлении Насирова в должности председателя ГФС.

11 января Шевченковский райсуд Киева разрешил Насирову покидать пределы Киева и области.