Медведчук с женой пересекли админграницу с оккупированным Крымом – СМИ

Их сопровождали еще три человека.

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко пересекли админграницу с временно оккупированным Крымом.

Читайте такжеРеспубликанцы готовят санкции против МедведчукаКак передает НВ, супруги пересекли КПВВ «Каланчак» около 14:30 в воскресенье, 2 августа.

«В 14.34 данные граждане были оформлены установленным порядком на выезд на транспортном средстве Мерседес Вито. В 14.36 выехали из КПВВ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Виктора Медведчука и жену сопровождали еще три человека: Григорий Чалый, Владислав Галишин и водитель Евгений Засенко, все – граждане Украины.

Ранее УНИАН писал, что семья кума президента России Виктора Медведчука владеет в Крыму недвижимостью и бизнесом, который появился там уже после российской аннексии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram