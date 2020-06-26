Журналисты выяснили, чем владеет семья кума Путина Медведчука в оккупированном Крыму

У жены Медведчука Оксаны Марченко на полуострове зарегистрированы две фирмы.

Семья кума президента России, украинского народного депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука владеет в Крыму недвижимостью и бизнесом, который появился там уже после российской аннексии.

Об этом пишет «Крым.Реалии».

Читайте такжеРеспубликанцы готовят санкции против МедведчукаОтмечается, что у жены Медведчука Оксаны Марченко в Крыму две фирмы – ООО «Таврия-инвест» и ООО «Фирма Укрснаб». В украинском реестре юридических лиц такие не значатся. А вот из российских документов стало ясно, что эти компании были зарегистрированы в Крыму уже после того, как его де-факто стала контролировать Россия.

Фирма «Таврия-инвест», по данным российской федеральной налоговой службы, была зарегистрирована весной 2015 года с уставным капиталом в более миллиарда рублей. Основной профиль компании – управление недвижимостью и строительство.

В 2016 году «Таврия-инвест» учредила «Фирму Укрснаб» с уставным капиталом в три миллиона рублей. Ее основной вид деятельности – строительство зданий и автодорог. «Таврия-инвест», согласно учредительным документам, в 2017 году перенесла свой офис из Гаспры в столицу России Москву.

«Таврией-инвест», а через нее и «Укрснабом» владеют три украинские компании, находящиеся в собственности Оксаны Марченко и Виктора Медведчука: ООО «Инвестиционная компания «Укркапитал», ООО «Инвестиционная компания «Терра-инвест» и ООО «Инвестиционная компания «Спорт-тур».

Эти компании, за исключением «Спорт-тура», зарегистрированы в Киеве по одному адресу с офисом «Оппозиционной платформы – За жизнь» по улице Большой Васильковской, 23-б.

Журналисты выяснили, что ранее семья Медведчука владела еще одной фирмой в Крыму – ООО «Таврия-капитал». Она была зарегистрирована на тех же собственников и по тому же адресу, что и «Таврия-инвест». Ее профилем была деятельность гостиниц и прочих мест размещения. Фирма появилась в российском реестре летом 2015 года. Но уже в конце 2016 года была ликвидирована.

Кроме того, согласно декларации, супруга Медведчука имеет земельный участок в Оползневом под Ялтой площадью более пяти тысяч квадратных метров, а также дом с хозпостройками. Земля и хозпостройки стали ее собственностью в 2007 году, а дом – в 2013-м.

В декларации это имущество записано по украинскому адресу: Крым, Оползневое, Ялта, Автономная Республика Крым, Украина.

Ранее УНИАН писал, как партия Медведчука поздравила граждан страны-агрессора «от имени украинцев» с днем России.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram