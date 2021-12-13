В частности, РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР, но не предоставила информацию о стоимости украинских активов.

В Министерстве иностранных дел Украины считают манипуляцией фактами заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Украина якобы не передала России зарубежные активы бывшего советского союза.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Утверждение российского президента Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче Российской Федерации зарубежных активов Советского Союза - манипуляция фактами. Распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно договору, доля нашего государства в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%", - заявил спикер.

Читайте такжеРоссийский пропагандист похвастался, что попал в Украину: в ГПСУ назвали это фейкомНиколенко отметил, что в 1994 году Украина и Россия подписали так называемое "соглашение о нулевом варианте", в соответствии с которым РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года, а Украина, со своей стороны, должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

"В то же время, игнорирование российской стороной законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделала невозможным ратификацию соглашения Верховной Радой Украины. Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, вести речь о невыполнении каких-то обязательств без надлежащего правового процесса представляется необоснованным", - заявил Николенко.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин заявил, что Украина якобы не вернула РФ зарубежные активы бывшего Советского Союза.

"Долги мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала", - сказал Путин.

Напомним, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, обсуждая тревожные перемещения российских войск в сторону границы Украины, подтвердила опасения Вашингтона относительно вероятных намерений Владимира Путина – восстановить Советский Союз.

Ранее тревоги о "нападении на Украину Советского Союза" выразил глава Пентагона Ллойд Остин: "Все, что мы делаем, будет сделано совместно с международным сообществом. В лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину".

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Автор: Виталий Саенко