В Одессе с памятника Дюку убрали мешки с песком: почему сняли защиту

В 2022 году жители города закрыли статую, чтобы защитить её от обстрелов со стороны россиян.

В центре Одессы со старинного памятника Дюку – герцогу Арману де Ришелье – убрали мешки с песком, которыми его закрыли в 2022 году, чтобы защитить от обстрелов российских оккупантов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, инициатором открытия памятника Дюку выступил депутат Одесского горсовета Олег Звягин. В частности, во время сессии горсовета в июле и недавнего заседания исполкома он заявил, что памятник завален тоннами песка, и, по словам архитекторов, памятник может быть утрачен. Дело в том, что, по утверждению депутата, из-за сильного давления песка и его воздействия на бронзу, из которой изготовлен монумент, последний подвергается разрушению.

Сегодня утром на Приморский бульвар прибыла группа депутатов Одесского городского совета, в частности Звягин, Александр Авдеев, Роман Сеник и Алексей Еремица. Также был подвезен экскаватор, с помощью которого с монумента убрали песок.

Авдеев опубликовал соответствующее видео в Facebook и заявил, что депутаты освободили Дюка из плена мешков, которые закрывали его на протяжении четырёх лет. "Когда мы обсуждали эту проблему на заседании исполкома, я предложил самый быстрый вариант: не ждать тендеров и подрядчиков, а собраться фракциями и просто начать снимать эти мешки. Впереди еще много работы, ведь мы пока не знаем, в каком состоянии находится памятник. Но я уверен: мы все приведем в порядок...", – подчеркнул депутат.

Он подчеркнул, что Дюк "должен снова смотреть на море" и напоминать всем, что Одесса устоит перед российским вторжением.

Как пояснили УНИАН в мэрии города, власти не принимали решений об уборке песка с Дюка. В то же время подтвердили, что около месяца назад секретарь горсовета Игорь Коваль поручил департаменту культуры и охраны культурного наследия города срочно подготовить предложения относительно дальнейшей судьбы памятника.

Как отметил начальник управления по вопросам ЮНЕСКО и защиты культурного наследия Федор Стоянов, сегодня по инициативе депутатов городского совета начались работы по освобождению памятника Дюку де Ришелье от мешков с песком, которые защищали скульптуру от обломков и ударной волны с первых дней полномасштабной войны.

По словам Стоянова, город планировал провести частичный демонтаж защитного слоя, чтобы получить доступ к скульптуре и оценить ее состояние с привлечением профильных специалистов.

"Герцог де Ришелье – один из символов нашего города. Для нас важно сохранить его для будущих поколений. После нескольких лет нахождения памятника под защитной конструкцией возник законный вопрос о состоянии самой металлической скульптуры", – отметил Стоянов.

После открытия памятника первый визуальный осмотр показал, что скульптура находится в удовлетворительном состоянии. Признаков опасных процессов, деформаций или других повреждений, которые могли бы угрожать состоянию скульптуры или постамента, пока не выявлено.

В ближайшие дни памятник обследуют специалисты строительной академии и эксперты в сфере охраны культурного наследия. По результатам обследования будут определены дальнейшие меры по его защите. В частности, будет рассмотрен вопрос о восстановлении защитной конструкции и её возможном обновлении. Предварительно проработано несколько вариантов, ведь в дальнейшем необходимо обеспечить надежную защиту памятника от возможных атак РФ. Окончательное решение о дальнейшей защите Дюка де Ришелье будет принято после профессионального обследования.

Согласно сообщению мэрии от июля 2023 года, для защиты памятника герцогу де Ришелье только за год войны было использовано 185 тонн песка. Чтобы защитить памятник, его дважды обкладывали несколькими тысячами мешков с песком.

История памятника герцогу

Это первый памятник, установленный в Одессе. Он является своеобразной визитной карточкой города. В частности, памятник открыли в 1828 году в честь француза – Армана Эммануэля дю Плесси, герцога де Ришелье, который был генерал-губернатором края и градоначальником Одессы.

Согласно историческим записям, одесситы очень любили и уважали Дюка, который после падения империи Наполеона вернулся во Францию. Ему предстояло помочь восстановить свою страну, и вскоре он возглавил правительство Франции. 26 сентября 1814 года Одесса прощалась со своим градоначальником – более 2 тыс. плачущих людей пешком шли за его экипажем до первой почтовой станции за городом. 17 мая 1822 года 55-летний Ришелье внезапно скончался в Париже от инсульта. Когда эта новость дошла до Одессы, в городе объявили официальный траур.

Бронзовую статую установили на Приморском бульваре, к ней со стороны морского вокзала Одесского порта ведут Потемкинские лестницы. Дюк является памятником архитектуры и градостроительства, монументального искусства национального значения.

В начале марта 2022 года в Одессе местные жители начали обкладывать памятник Дюку мешками с песком, чтобы защитить его от обстрелов.

Другие новости Одессы

Напомним, в центре Одессы, недалеко от здания мэрии, рядом с памятником Дюку, археологи обнаружили артефакты генуэзского происхождения. Археологические раскопки проводились на Приморском бульваре. Ректор педагогического университета Андрей Красножон рассказал, что среди наиболее значимых находок – археологические материалы генуэзского происхождения XIV века, обнаруженные вблизи памятника герцогу де Ришелье. Они свидетельствуют о том, что памятник установлен на культурном слое итальянской Джинестры, который впоследствии был преобразован в период Османской империи.

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