На Каховское водохранилище вернулись розовые пеликаны: эколог объяснил причину

Занесенные в Красную книгу розовые пеликаны не встречались в этих краях последние 150 лет, но теперь их заметили в поймах, образовавшихся после подрыва Каховской ГЭС.

На территории Великого Луга – плавней, образовавшихся в результате подрыва Каховской ГЭС, появились колонии краснокнижных розовых пеликанов.

Эколог Вадим Манюк отправился на берег Каховского водохранилища, чтобы исследовать уникальное возвращение этих птиц, которых на территории Днепропетровской области не было последние 150 лет, пишет "Суспильне".

Увидеть пеликанов съемочной группе телеканала не удалось, но о том, что они там есть, свидетельствуют видео, предоставленные военными. Пилот дрона Виктор рассказал, что около полусотни птиц на воде заметил случайно с высоты 15 метров. Он признался, что сначала даже не понял, что это пеликаны. Военный добавил, что было удивительно видеть здесь этих птиц, ведь именно над этой территорией летает много дронов.

Видео дня

Как пояснил Манюк, птицы адаптировались не только к новому ареалу, но и к военным действиям. Судя по видео, пеликаны совершенно не обеспокоены постоянными взрывами.

"Поскольку эти взрывы не попадают непосредственно в птицу, то они чувствуют себя спокойно... Природа очень гибко реагирует на антропогенные ситуации", – прокомментировал эколог.

По его словам, в Украине ареал обитания розовых пеликанов – это Дунайские поймы и Приазовье. А вот на территории Великого Луга они обитали давно.

"Пеликаны исчезли еще в XIX веке из-за антропогенного воздействия, охота здесь интенсивная. И с тех пор пеликанов здесь не фиксировали", – рассказал специалист.

Эколог отметил, что эти птицы прожорливы: за сутки они потребляют до 2 кг рыбы. Часто розовые пеликаны устраивают коллективную охоту на рыбу, образуя полукольцо, и загоняют косяки на мель. Поэтому расширение популяции говорит о том, что кормовой базы на территории Большого Луга в избытке, отметил специалист.

При этом он добавил, что предсказать, как будет расширяться ареал пеликанов, пока невозможно.

Другие новости о птицах

Ранее УНИАН писал о том, что биолог построил для аистов искусственные деревья, и то, что затем произошло с колонией, поразило своим масштабом.

Также сообщалось о том, что биолог вырастила орла, не показываясь ему на глаза. Затем он стал отцом 70 птенцов.

Вас также могут заинтересовать новости: