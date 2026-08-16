Военный ушел в СЗЧ на три месяца, но вернулся: какое решение принял суд

Старший лейтенант самовольно покинул воинскую часть 9 февраля и вернулся 9 мая, после чего заявил о готовности продолжить службу.

В Полтаве суд закрыл уголовное производство в отношении старшего лейтенанта, который около трех месяцев находился в статусе самовольного оставления части.

По возвращении военнослужащий заявил о готовности продолжить службу, а командование письменно согласилось на его дальнейшее пребывание на службе, говорится в постановлении Киевского районного суда Полтавы, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Старший лейтенант проходил военную службу по призыву во время мобилизации и занимал должность командира механизированного взвода механизированного батальона.

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Согласно материалам дела, 9 февраля 2026 года он без разрешения командиров покинул место дислокации воинской части. До 9 мая военнослужащий не выполнял служебных обязанностей и, как указано в судебном документе, проводил время по своему усмотрению.

9 мая он самостоятельно вернулся в район временного дислокации части и сообщил о желании продолжить службу.

Действия военнослужащего квалифицировали по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины – самовольное оставление места службы продолжительностью более трех суток в условиях военного положения. Санкция этой статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Во время заседания военнослужащий признал вину, заявил о искреннем раскаянии и попросил освободить его от уголовной ответственности. Прокурор не возражал.

Командование воинской части также дало письменное согласие на дальнейшее прохождение службы военнослужащим на вакантной должности.

Суд учел, что мужчина ранее не привлекался к ответственности по статье 407 УК Украины, добровольно вернулся в воинскую часть и выразил желание продолжить службу.

В результате суд применил положения части 5 статьи 401 УК Украины и освободил военнослужащего от уголовной ответственности, прекратив уголовное производство.

После вступления постановления в законную силу старший лейтенант должен в течение 72 часов прибыть в воинскую часть для продолжения службы. Командира части обязали безотлагательно восстановить его на военной службе и уведомить об этом суд и Донецкую специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона.

Постановление может быть обжаловано в Полтавском апелляционном суде в течение семи дней.

СЗЧ – другие приговоры суда

Как сообщал УНИАН, ранее Костопольский районный суд вынес приговор военнослужащему, который в декабре 2023 года самовольно покинул место службы. Мужчине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Также суд на Волыни наказал мужчину, который дважды уходил в СЗЧ после ранений на фронте. Военный впервые самовольно покинул часть 2 сентября 2022 года без разрешения командира. К службе он вернулся только в январе 2024 года. Однако уже через несколько месяцев он снова покинул место службы, на этот раз – более чем на год. Фигуранта приговорили к пяти годам лишения свободы.

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