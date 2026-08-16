В Ростовской области после атаки дронов горит химзавод, где производят боеприпасы

Комбинат "Каменский" входит в число крупнейших химических предприятий Юга России.

Украинские дроны атаковали Ростовскую область и поразили одно из крупнейших химических предприятий России, производящее порох для боеприпасов. Об этом пишет "Милитарный", ссылаясь на спутниковые снимки и данные OSINT-аналитиков.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар сообщил об атаке украинских беспилотников на регион в ночь на 16 августа. Всего над регионом было уничтожено более 150 БПЛА.

Под удар попало оборонное предприятие ФКП "Комбинат "Каменский", там возник пожар. Об этом свидетельствует чрезвычайно высокая тепловая сигнатура на территории предприятия, которую обнаружил мониторинговый сервис FIRMS от NASA.

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Как отмечает "Милитарный", тепловую сигнатуру сервис NASA FIRMS зафиксировал в 01:14 16 августа. Она сохранялась и расширялась до 02:20.

Как сообщает OSINT-ресурс VARTA, ФКП "Комбинат "Каменский" входит в число крупнейших химических предприятий Юга России.

Он расположен примерно в 10–15 км от государственной границы Украины, поэтому находится в зоне досягаемости значительного количества средств поражения ВСУ.

Основное направление деятельности предприятия – производство военной продукции: артиллерийские снаряды, порох, взрывчатые вещества, детонаторы, запалы, капсюли, прекурсоры и другие компоненты боеприпасов.

Комбинат также производит широкий спектр химической продукции, в частности, пластмассы и синтетические смолы, спирты, фенолы и их производные.

Завод уже подвергался атаке украинских сил обороны – в декабре 2024 года Воздушные силы ВСУ нанесли по нему удар крылатыми ракетами Storm Shadow.

Удары по России 16 августа

БПЛА массированно атаковали Московский регион РФ. Под ударом, в частности, оказался крупнейший логистический комплекс Wildberries РФ. Он расположен в Коледино, а его площадь составляет более 200 000 кв. м. Также под ударом оказался логистический центр "Северное Домодедово".

Кроме того, ВМС ВСУ поразили стартовые позиции и место дислокации берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму. Именно с этой установки россияне запускали по Украине "Ониксы" и "Цирконы".

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