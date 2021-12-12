Когда президент России говорит, что для него "красная линия" – это Украина в НАТО или войска Альянса на украинской территории, по-настоящему дело не в том, считает эксперт.

На самом деле президент Российской Федерации Владимир Путин опасается не войск Североатлантического альянса (НАТО) в Украине.

Руководство РФ опасается того, что в украинском государстве будет демократическая стабильность, рассказал российский политик Леонид Гозман в эфире канала "Украина 24".

По мнению собеседника, для режима Путина угрозой является украинская демократия, а не "мифические войска" Альянса.

"Он (Путин – Ред.) всевозможные "красные линии" рисует. Хотя когда он говорит, что "красная линия" для него – это Украина в НАТО или войска НАТО на территории Украины, на самом деле дело не в этом. Мне кажется, что руководство моей страны опасается не войск НАТО в Украине, а демократической стабильности в Украине...", – сказал политик.

Читайте такжеГенерал сказал, что будет "чрезвычайно мощным" ударом по ПутинуНапомним, в Украине в результате Революции Достоинства власть потерял пророссийский президент Виктор Янукович, сбежал в РФ и попросил российское руководство ввести войска в Украину. Россия захватила Крым и ворвалась на часть Донбасса.

Киев решил разорвать близкие отношения с Москвой и взял курс на сближение с НАТО и Евросоюзом.

В Альянсе говорили, что для Украины двери блока открыты, но необходимо реформировать вооруженные силы.

Напомним, 1 декабря этого года Владимир Путин сказал, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в Альянс.

Потом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ не имеет права не позволить украинскому государству стать членом блока.

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Автор: Екатерина Присяжнюк