'Пришло время': одна из самых могущественных военных держав заговорила о мире с КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Ен призвал Пхеньян сесть за стол переговоров и положить конец формальному состоянию войны, сохраняющемуся более 70 лет.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Ен предложил Северной Корее начать переговоры о прекращении состояния войны на Корейском полуострове, которое длится уже более семи десятилетий. Об этом он заявил в праздничной речи по случаю Дня освобождения, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Ли призвал Северную и Южную Корею сесть за стол переговоров как непосредственные стороны конфликта и договориться о мире. Он подчеркнул, что две страны до сих пор юридически находятся в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов завершилась перемирием, а не заключением мирного договора.

"Пришло время положить конец состоянию войны", – заявил президент.

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Призыв к переговорам прозвучал, несмотря на отсутствие реакции Пхеньяна на предыдущие предложения Сеула после прихода Ли к власти.

Президент Южной Кореи заявил, что его страна уважает нынешний статус Северной Кореи и не стремится к объединению путем аннексии. Он также заверил, что Сеул не намерен предпринимать враждебные действия против северокорейского режима.

Премьер-министр Южной Кореи, в свою очередь, призвал оба государства уважать друг друга и отказаться от ненужной конфронтации. Среди предложенных мер – снижение враждебности на уровне политики, норм и институтов.

В Сеуле также выступили за создание многоуровневой системы безопасности, которая позволила бы контролировать напряженность между сторонами и предотвращать возникновение новых кризисов.

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Корейская война продолжалась в 1950-1953 годах и завершилась не мирным договором, а перемирием. Поэтому Северная и Южная Корея формально все еще находятся в состоянии войны. После боевых действий между странами сохраняется напряженность, а Корейский полуостров остается одним из самых милитаризованных регионов мира.

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