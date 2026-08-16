В Крыму разнесли 'Бастион', из которого россияне били 'Ониксами' и 'Цирконами' (видео)

Этот береговой комплекс – дефицитное и дорогостоящее вооружение, с помощью которого противник обстреливает юг Украины.

Силы обороны нанесли удар по позициям российского берегового ракетного комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму. Именно с этой установки россияне запускали по Украине ракеты "Оникс" и "Циркон".

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ. Сообщается, что в ночь на 16 августа силы и средства ВМС ВСУ поразили стартовые позиции и место дислокации берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.

"В результате удара противнику нанесены значительные потери в вооружении и живой силе. Окончательные потери врага уточняются", – заявили украинские военные.

Как подчеркнули в ВМС, береговой ракетный комплекс "Бастион" – это дефицитное и дорогостоящее вооружение, с помощью которого российские оккупанты обстреливают южные и другие регионы Украины сверхзвуковыми ракетами "Оникс" и гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Удары по Крыму

Как писало УНИАН, недавно в результате совместной операции ГУР и Сил обороны в российском порту Новороссийск были поражены корабли и другие важные цели России. Сообщалось, что, в частности, были поражены фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", являющиеся носителями крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", а также – патрульный корабль "Василий Быков" и инфраструктура нефтебазы "Грушовая", нефтеналивного терминала "Шесхарис" и РЛС 30Н6Е из состава комплекса С-300.

В совместной операции deep-strike вместе с разведчиками приняли участие СБУ, ВМС, ГПСУ во взаимодействии с Генеральным штабом ВСУ. По словам президента Украины Владимира Зеленского, впервые в одной операции слаженно сработали "Паляница", "Ад", "Барс" и "Длинный Нептун", а также дроны MICH, Fire Point, "Рамзай", "Сичень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" и БЭК "Сарган" и "Мамай".

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