Украинец вырастили помидор-великан и ошарашил его ценой (видео)

На Заболотовском рынке продавец выставил на продажу гигантский помидор весом 1,2 кг, но оценил этот необычный урожай всего в 30 гривен, чем удивил пользователей сети.

На Заболотовском рынке в Ивано-Франковской области заметили гигантский помидор весом 1,2 килограмма. Однако больше всего пользователей сети удивил не вес овоща, а его цена – продавец просил за необычный плод всего 30 гривен.

Об этом сообщил блогер Михаил Григорец, снимавший видео на местном рынке. Во время съемки он подошел к прилавку, где мужчина продавал помидоры собственного урожая. Среди обычных плодов на весах лежал заметно более крупный овощ.

Блогер поинтересовался его весом и стоимостью. Оказалось, что помидор весит 1,2 кг, а продавец оценил его всего в 30 гривен.

Необычный плод сразу привлек внимание пользователей социальных сетей. В комментариях люди удивлялись низкой цене и отмечали, что за такой большой помидор продавец мог бы просить значительно больше.

Сам мужчина рассказал, что в этом году больше таких гигантских плодов на его огороде не осталось. По его словам, 1,2-килограммовый помидор был последним таким урожаем.

Другие гигантские плоды

Как сообщал УНИАН, киевлянин Юрий Кожемякин вырастил самое большое в Украине яблоко – весом 1 килограмм 281 грамм. Это достижение официально внесено в Национальный реестр рекордов в категорию "Живая природа".

Чтобы ветка дерева выдержала такой вес, садоводу пришлось использовать подвязки и со всех сторон ставить подпорки.

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