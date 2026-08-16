Силы обороны поразили ракетное подразделение РФ в Крыму, – Генштаб

Кроме того, был нанесен удар по ряду других важных объектов оккупантов.

Украинские защитники в ночь на 16 августа нанесли удар по району сосредоточения ракетного подразделения РФ в Резервном, расположенном на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Также сообщается о поражении ряда других важных объектов на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в районе Светлодолинского Запорожской области был поражен железнодорожный мост. Его россияне использовали для обеспечения военной логистики и перемещения личного состава.

Кроме того, украинские защитники нанесли удары по складам материально-технических средств и боеприпасов противника в Карловке на оккупированной РФ территории Донецкой области.

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Другие удары Сил обороны

Напомним, ранее ВМС Украины сообщили об успешной операции Сил обороны в Крыму. Отмечалось, что под ударом оказались позиции российского берегового ракетного комплекса "Бастион", который РФ использовала для запуска ракет "Оникс" и "Циркон" по Украине. В результате украинской атаки РФ также понесла значительные потери в живой силе.

Кроме того, в ночь на 16 августа дроны массированно атаковали Московский регион. Под ударом оказались сразу два ключевых склада РФ. В частности, по данным СМИ, под ударом оказался крупнейший логистический комплекс Wildberries площадью более 200 000 кв. м.

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