Лидером рейтинга политических партий является "Слуга народа", которую по состоянию на середину мая готовы поддержать на выборах почти треть избирателей.
Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса Центра Разумкова и фонда «Демократические инициативы», проведенного 14-19 мая.
Отмечается, что рейтинг поддержки партий почти полностью дублирует результаты их руководителей на президентских выборах.
«Выборы в Верховную Раду ... лидером является «Слуга народа» с 18% поддержки (28% тех, кто определился и пойдет голосовать). Этот результат всего на 2% ниже, чем результат президента Украины Владимира Зеленского», - говорится в результатах опроса.
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В то же время за «Европейскую солидарность» готовы проголосовать 12,4% респондентов (18,6% тех, кто определился и пойдет голосовать). Этот результат схож с результатом Петра Порошенко.
«У «Оппозиционной платформы - За жизнь» 10% поддержки (14,1% тех, кто определился и придет на избирательные участки). У Юрия Бойко совсем на немного меньше, что может быть связано с «троевластием» внутри «ОПЗЖ», - отмечают социологи.
Результат «Батькивщины» - 8,5% (12,6% тех, кто определился и намерен голосовать). Избирательный барьер имеет шансы преодолеть «Сила и Честь» - 4,2% (6,2% тех, кто намерен проголосовать и определился).
Остальные партии не преодолевают избирательный порог.
*** Общенациональное исследование электоральных настроений граждан Украины было проведено во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В опросе приняли участие 2 тыс. 020 респондентов в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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