Текстов новых законопроектов пока нет.

Верховная Рада может принять дополнительные законы об олигархах. Они будут касаться, в частности, медиа и антимонопольных дел.

Об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "РБК-Украина".

Корниенко уточнил, что в настоящее время текстов подобных законопроектов еще нет. Теоретически они должны касаться антимонопольных дел, отметил депутат.

"То есть это должно быть усиление институциональной способности Антимонопольного комитета. Собственно, подобные законопроекты уже есть, они обсуждаются. Но, возможно, их надо пересмотреть, выписать еще более широкие варианты", - пояснил глава СН.

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Также обсуждается возможность конституционной реформы антимонопольного законодательства. По его словам, нужно поработать и над законодательством о медиа. "Но ведь у нас есть наш прекрасный законопроект о медиа, который почему-то вызывает наибольшую ненависть у телеграм-каналов. Хотя я бы на их месте вообще даже в эту дискуссию не вступал, потому что они не считают себя классическими медиа, но почему-то так сильно боятся этого закона", - отметил он.

Есть идеи антитрастового законодательства, сообщил Корниенко. По его словам, оно должно позволить антимонопольному комитету лучше работать над "демонополизацией определенных отраслей".

2 июня 2021 года президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№ 5599).

Проект закона определяет круг лиц, подпадающих под определение олигарха, и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти.

4 июня президент поручил соответствующим государственным органам в двухнедельный срок подготовить дополнительные законопроекты о деолигархизации.

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Автор: Юрий Годован