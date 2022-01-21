Глава МИД РФ заявил, что на переговорах в Женеве американская сторона пыталась поставить тему Украины во главу угла всего переговорного процесса.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции в Женеве по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Россия никогда, нигде, ни разу, устами свих официальных представителей не угрожала украинскому народу", - утверждает Лавров.

По его словам, США наверняка упомянут украинскую тематику в своих письменных ответах на российские предложения по гарантиям безопасности.

"Наши американские коллеги в очередной раз пытались сегодня поставить Украину во главу угла всего этого (переговорного) процесса. Мне показалось, что в итоге после наших объяснений они, сохранив свои озабоченности, как они их называют, все-таки поняли, что нужно концентрироваться на содержании наших предложений, и обещано было, еще раз подчеркну, предоставить нам на следующей неделе письменную реакцию на наши предложения. Почти уверен, что каким-то образом так или иначе там Украина тоже прозвучит, но не услышал сегодня ни одного аргумента, который бы обосновывал американскую позицию по вопросу того, что происходит на российско-украинской границе. Только озабоченности, озабоченности, озабоченности", - добавил Лавров.

Читайте такжеЕС утвердит "масштабные последствия" для РФ за нападение на Украину: журналист назвал датуНапомним, что 21 января в Женеве прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на фоне новостей об угрозе российского вторжения в Украину. Переговоры продолжались всего 1,5 часа.

Накануне Блинкен в разговоре с журналистами подтвердил, что особого прорыва от разговора с Лавровым не ждет однако США важно услышать, что Россия решила по результатам саммита НАТО на прошлой неделе.

Лавров перед началом переговоров в Женеве сказал то же, заявив, что Москва "ждет ответа от США на свои гарантии безопасности".

О каких "гарантиях безопасности" идет речь

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января 2022 года в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ.

В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма. Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Российская Федерация может напасть на Украину в любой момент.

19 января президент Украины Владимир Зеленский призвал сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в нашей армии, в нашей Украине, "не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, не эмоционально, головой, не сердцем, не кричать "все пропало", а знать, что все под контролем и все идет по плану".

19 января президент США Джо Байден заявил, что широкомасштабное вторжение в Украину станет для России катастрофой, поскольку она столкнется с серьезными последствиями в виде санкций. По его словам, в частности, российские банки не смогут проводить операции в долларах. В то же время Байден признал, что Россия имеет значительное военное преимущество над Украиной и, вероятно, сможет одержать победу в случае широкомасштабного конфликта.

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