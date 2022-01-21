Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции в Женеве по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Россия никогда, нигде, ни разу, устами свих официальных представителей не угрожала украинскому народу", - утверждает Лавров.
По его словам, США наверняка упомянут украинскую тематику в своих письменных ответах на российские предложения по гарантиям безопасности.
"Наши американские коллеги в очередной раз пытались сегодня поставить Украину во главу угла всего этого (переговорного) процесса. Мне показалось, что в итоге после наших объяснений они, сохранив свои озабоченности, как они их называют, все-таки поняли, что нужно концентрироваться на содержании наших предложений, и обещано было, еще раз подчеркну, предоставить нам на следующей неделе письменную реакцию на наши предложения. Почти уверен, что каким-то образом так или иначе там Украина тоже прозвучит, но не услышал сегодня ни одного аргумента, который бы обосновывал американскую позицию по вопросу того, что происходит на российско-украинской границе. Только озабоченности, озабоченности, озабоченности", - добавил Лавров.
Читайте такжеЕС утвердит "масштабные последствия" для РФ за нападение на Украину: журналист назвал датуНапомним, что 21 января в Женеве прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на фоне новостей об угрозе российского вторжения в Украину. Переговоры продолжались всего 1,5 часа.
Накануне Блинкен в разговоре с журналистами подтвердил, что особого прорыва от разговора с Лавровым не ждет однако США важно услышать, что Россия решила по результатам саммита НАТО на прошлой неделе.
Лавров перед началом переговоров в Женеве сказал то же, заявив, что Москва "ждет ответа от США на свои гарантии безопасности".
О каких "гарантиях безопасности" идет речь
17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.
В связи с этим 10 января 2022 года в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ.
В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма. Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.
18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Российская Федерация может напасть на Украину в любой момент.
19 января президент Украины Владимир Зеленский призвал сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в нашей армии, в нашей Украине, "не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, не эмоционально, головой, не сердцем, не кричать "все пропало", а знать, что все под контролем и все идет по плану".
19 января президент США Джо Байден заявил, что широкомасштабное вторжение в Украину станет для России катастрофой, поскольку она столкнется с серьезными последствиями в виде санкций. По его словам, в частности, российские банки не смогут проводить операции в долларах. В то же время Байден признал, что Россия имеет значительное военное преимущество над Украиной и, вероятно, сможет одержать победу в случае широкомасштабного конфликта.