В США заявляют, что у президента РФ Путина есть два варианта: избрать дипломатический путь урегулирования или понести серьезные экономические последствия от санкций в случае вторжения в Украину.

В Белом доме заявляют, что Российская Федерация может напасть на Украину в любой момент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила сегодня на брифинге в Вашингтоне.

"Ситуация сейчас такова, что президент Путин создал этот кризис путем сосредоточения 100 тыс. российских военных вдоль украинских границ. Это включает недавнее перемещение российских военных в Беларусь для совместных учений и проведения дополнительных учений на восточной границе Украины. Поэтому, скажем откровенно, наше видение, что это чрезвычайно опасная ситуация. Мы сейчас находимся в таком состоянии, что Россия может в любой момент начать атаку в Украине",- сказала Псаки.

По ее словам, государственный секретарь США Энтони Блинкен намерен очень четко подчеркнуть, что существует дипломатический путь для дальнейшего движения.

"Этот выбор зависит от президента Путина и россиян, чтобы принять решение, собираются ли они понести серьезные экономические последствия, или нет", - подчеркнула Псаки.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Киев прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Темами переговоров станут практическая поддержка Украины со стороны США и активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Читайте такжеВ РФ на фоне заявлен по Украине рухнули акции крупнейших компанийТакже Блинкен встретится с членами семей и сотрудниками посольства США в Украине, чтобы "сообщить об усилиях Госдепартамента по планированию на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия выберет дальнейшую эскалацию".

Угроза вторжения РФ в Украину: что известно

31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

В декабре секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возле границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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