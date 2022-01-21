Перед началом встречи Блинкен отметил, что США вместе с Европой "готовы к единому, быстрому и жесткому ответу" в случае вторжения России.

В Женеве прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Переговоры продолжались всего 1,5 часа.

Накануне Блинкен в разговоре с журналистами подтвердил, что особого прорыва от разговора с Лавровым не ждет, однако США важно услышать, что Россия решила по результатам саммита с НАТО на прошлой неделе.

Лавров перед началом переговоров в Женеве сказал то же, заявив, что Москва "ждет от США ответа на свои гарантии безопасности", пишет Интерфакс.

Блинкен же отметил, что США выступают за дипломатическое урегулирование геополитического кризиса, однако "готовы к единому, быстрому и жесткому ответу", если Россия попытается продолжить агрессию против Украины.

"Это критический момент. Вы правы, мы не рассчитываем разрешить наши разногласия здесь и сегодня. Но я надеюсь, что мы сможем проверить, остается ли открытым путь дипломатии, диалога. И взглянуть, куда мы движемся дальше", – сказал Блинкен перед началом встречи.

Читайте такжеРоссия встретит в Украине "новый Афганистан" и "Чечню" в случае вторжения - МИД БританииО чем говорили: результаты встречи

Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции, оценил переговоры с позиции интересов Москвы: "Нам не было нужды воспроизводить все то, что прозвучало на российско-американских переговорах здесь же, в Женеве, 10 января и на переговорах в Совете Россия - НАТО 12 января. Мы, конечно, этого не повторяли. Мы уже слышали первую реакцию Соединенных Штатов, пока устную, на то, что обсуждалось в тех двух форматах на уровне наших заместителей. И реакция, как, в общем, американская сторона и просила нас, когда просила провести эту встречу, была предварительной, нас об этом предупредили, и она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами в наш адрес, ответы на которые помогут американской стороне, как мне сказал еще по телефону несколько дней назад Энтони Блинкен, помогут американской стороне подготовить письменную реакцию на наши письменные проекты договора с США и соглашения с НАТО. В общем сегодня все это и произошло".

Глава МИД РФ отметил, что встреча была промежуточной. "Энтони Блинкен сказал, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, который поможет им на следующей неделе - это было уже несколько раз подчеркнуто - представить нам письменную реакцию", - сказал Лавров.

"Мы сегодня услышали некоторое повторение аргументов о свободе выбора, свободе выбора альянсов, военных союзов, но мы привели целый ряд документов, в которых эта свобода выбора союзов обусловлена необходимостью избегать каких-либо шагов, которые будут укреплять безопасность одного государства в ущерб безопасности других государств. Попросили Энтони Блинкена и его команду объяснить нам, как они трактуют вот эту часть тех обязательств, которые были на политическом уровне приняты в ОБСЕ и не раз там подтверждены", - отметил глава МИД РФ.

Позиция США

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен предупредил МИД РФ Сергея Лаврова о последствиях в случае пересечения российскими военными украинской границы: "Обсуждение с министром Лавровым было откровенным и предметным. Я передал позицию Соединенных Штатов и наших европейских союзников и партнеров, что мы твердо стоим на стороне Украины в поддержку ее суверенитета и территориальной целостности. Мы были четкими: если какие-либо российские военные силы пересекут украинскую границу, это будет возобновлением вторжения, и мы на это ответим быстрой, серьезной и объединенной реакцией - я имею в виду Соединенные Штаты и наших союзников и партнеров".

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