23 августа в Украине прошел первый международный саммит "Крымской платформы", в котором приняли участие 46 делегаций из разных стран.

Глава российского МИД Сергей Лавров считает саммит по деоккупации Крыма "Крымская платформа", в которой приняли участие более 40 делегаций из разных стран мира, "ненастоящей политикой".

Об этом он сообщил на совместном брифинге с министром иностранных дел Австрии 25 августа.

"Мы все понимаем, что идеи, которые воплощаются в такого рода "спектакли". Украина, видимо, еще не раз нас "обрадует" своими решениями", – сказал глава МИД РФ.

В этом контексте Лавров намекнул на выступление Зеленского ко Дню Независимости Украины, в котором тот заявил о подписании указа о дне празднования украинской государственности с учетом даты Крещения Киевской Руси.

Читайте такжеНи в ЕС, ни в НАТО: президент Эстонии сделала заявление о перспективах УкраиныКроме того, 28 июля Зеленский однозначно дал понять России, чтобы она не посягала на украинское наследие.

"Вот на днях было сказано, что они приватизировали день Крещения Руси. Не знаю, может, вскоре будет решено господином Зеленским, что Новый год отмечать можно только в Украине, потому что все остальное – это не украинское", – ответил Лавров.

23 августа в Украине прошел первый международный саммит "Крымской платформы", в котором приняли участие 46 делегаций из разных стран. По итогам саммита участники приняли совместную декларацию, в которой предоставляется однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации.

Саму же делегацию из оккупированного Крыма, подконтрольную Кремлю, не допустили. На что россияне отреагировали с истерикой, обозвав Запад "саммитом русофобских ведьмаков".

В то же время президент Владимир Зеленский пригласил руководство РФ присоединиться ко встрече – "на последнем саммите в Ялте перед возвращением Крыма". Вот только в МИД России от предложения отказались из-за "циничной антироссийской направленности".

Россиян в день начала работы "Крымской платформы" потроллили: на сайтах в РФ запустили рекламу с прямой трансляцией на открытие мероприятия.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

Автор: Яна Ставская