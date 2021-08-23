Президент Украины призвал Кремль "исправить свою историческую ошибку".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает аннексировавшую Крым Россию к участию в "Крымской платформе"

"Главным достижением этого саммита стало то, что он произошел, невзирая на палки в колеса от третьей стороны. Россия когда-нибудь поставит свою подпись под решениями "последнего саммита в Ялте" перед возвратом Крыма", - сказал президент во время своего заключительного слова на платформе.

Отмечая, что на саммит приехали 46 делегаций высокого уровня, он уточнил, что это свидетельствует о том, что оккупированный полуостров не ушел с международной повестки дня:

Крымчан не забыли, и это теперь утверждено на самом высоком международном уровне

Также Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе, чтобы та могла "исправить свою историческую ошибку".

Читайте такжеЗеленский рассказал, как будет работать Офис "Крымской платформы""РФ не участвовала в нашем саммите, но так активно обсуждала, комментировала и реагировала. Одним словом, была настолько активной, что создалось впечатление, будто она полноценный участник "Крымской платформы". И если эта площадка настолько интересует ее, то мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к "Крымской платформе" для совместной выработки путей деоккупации Крыму и исправления ее исторической и трагической ошибки", - отметил президент.

Он пообещал, что в декларации саммита, осуждающей оккупацию Крыма, "всегда будет строка для подписи представителя РФ".

Украинский лидер предположил:

Думаю, что скорее всего эта подпись будет последней на последнем саммите "Крымской платформы" в Ялте

Ранее в ходе саммита президент Зеленский рассказал, как собирается заставить Россию сесть за стол переговоров и выразил уверенность, что без восстановления статуса Крыма как территории Украины ни одно государство не может быть уверено, что не станет следующей жертвой оккупации части территорий.

В свою очередь президент Польши рассказал о российской угрозе для Украины и отметил, что страна нуждается в чрезвычайной международной солидарности. Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что ЕС будет придерживаться политики непризнания аннексии Крыма, а президент Литвы на саммите в Киеве призвал работать над ужесточением санкций против РФ.

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На уровне президентов на саммите были представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения и Финляндия. Некоторые страны в последний момент поменяли делегатов: вместо министра обороны Бена Уоллеса от Великобритании присутствовала представитель по делам Европы и Америки МИД Венди Мортон, вместо главы МИД ФРГ Хайко Мааса - министр энергетики ФРГ, Париж также направил в столицу Украины министра по делам торговли Франции вместо главы МИД.

В Кремле, комментируя проведение саммита, назвали его антироссийским и "чрезвычайно недружественным мероприятием".

Авторы: Антонина Доломанжи, Андрей Софин