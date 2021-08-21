На саммите "Крымской платформы" поднимут вопрос деоккупации Крыма.

Подконтрольные Кремлю представители оккупированного РФ Крыма пытались зарегистрироваться на саммит "Крымской платформы", но им отказали.

Об этом руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве оккупантов Крыма Александр Молохов заявил в комментарии РИА Новости.

"Организаторы "Крымской платформы" решили не замечать мою заявку на участие в их мероприятии в роли спикера, что стоит расценивать как отказ", – ответил Молохов.

Саммит он назвал "пропагандистским шабашем русофобских ведьмаков на берегу Днепра".

Читайте такжеСтало известно, кто возглавит делегацию США на Крымской платформеРоссиянин заявил, что хотел рассказать на саммите о якобы диверсиях украинской власти, блокаде поставки воды и возмутиться санкциями. А оккупацию украинского полуострова назвал "мифом украинской пропаганды".

Крымская платформа - что о ней известно

Инициатива "Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий, - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, четвертый - уровень неправительственных экспертов. Предполагается создание экспертной сети для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов в работе платформы.

Инаугурационный саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. В Украину приедут представители от всех ведущих государств-партнеров Украины в Европе и Северной Америке, а также государств вне пределов трансатлантического региона.

Этот саммит предполагает проведение основного заседания и четырех тематических панелей: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризацию Азово-Черноморского региона, о пути реинтеграции Крыма за права человека и устойчивое развитие, о восстановлении прав крымскотатарского народа.

Участие в саммите Крымской платформы подтвердили уже 40 стран и международных организаций.

Автор: Яна Ставская