Заказные убийства за деньги от ФСБ: в СБУ раскрыли новые детали стрельбы в Киеве (видео)

На видео СБУ человек, похожий на Каплунова, признается, что его вербовали представители ФСБ РФ.

Раскрыты контакты заместителя командира российского добровольческого корпуса Международного легиона Главного управления разведки Минобороны Украины со спецслужбами РФ, который получил задание по ликвидации военнослужащих Сил обороны Украины в обмен на денежное вознаграждение.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. В сообщении не указана фамилия этого военного. В то же время ранее сообщалось, что СБУ задержала заместителя командира Российского добровольческого корпуса (РДК) Степана Каплунова за якобы сотрудничество с ФСБ.

Также в сообщении СБУ говорится, что военный должен был подготовить покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения, который должен был прибыть в Украину на День независимости.

Видео дня

"Были раскрыты контакты заместителя командира Российского добровольческого корпуса Международного легиона ГУР МОУ со спецслужбами РФ. Указанное лицо должно было подготовить покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения, который в это время должен был прибыть в Украину", – сообщает СБУ.

Также отмечается, что этот военный в ходе общения с представителями спецслужб РФ "получил задание на ликвидацию и других военнослужащих Сил обороны Украины в обмен на денежное вознаграждение".

В СБУ отмечают, что военнослужащий признал факт контактов с ФСБ РФ и предоставил СБУ соответствующую информацию, что позволило украинской спецслужбе установить всю цепочку лиц, причастных к планируемому преступлению.

Служба безопасности зафиксировала в телефоне фигуранта его переписку с представителем СБУ.

На видео, которое продемонстрировала СБУ, человек, похожий на Каплунова, признается, что его вербовали представители ФСБ РФ. Также продемонстрирована переписка.

В сообщении говорится, что в то время, как сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств указанного уголовного правонарушения, возникла конфликтная ситуация, которая привела к перестрелке.

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Как сообщал УНИАН, Тарас Боровский в комментарии журналистам рассказал, что 23 августа его подзащитного Степана Каплунова "похитили", его затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

По его словам, в ночь на 2 сентября сотрудники СБУ приехали на квартиру Каплунова и "привезли его туда для того, чтобы провести там неотложный обыск, неотложное следственное действие, обыск в его присутствии".

При этом, как утверждает адвокат, в этой квартире "определенным образом ожидали их сотрудники Главного управления разведки, которые подняли тревогу, и сюда начали съезжаться соратники". И именно по ним, якобы, сотрудники СБУ открыли огонь.

Заместитель командира Российского добровольческого корпуса по боевой работе Каплунов в интервью "Радио НВ" рассказал, что его похитили неизвестные, представившиеся полицейскими, а впоследствии удерживали на двух объектах без связи с внешним миром.

По его словам, 23 августа его схватили возле дома, где он жил. Неизвестные повалили мужчину на землю, надели наручники и посадили в черный автомобиль BMW.

В целом, утверждает Каплунов, его удерживали на двух объектах – около пяти дней на одном и еще примерно четыре суток на другом. Наиболее интенсивно его допрашивали в течение первых двух дней.

По словам заместителя командира РДК, его обвиняли в якобы связях с представителями ФСБ России. В частности, утверждалось, что у него были такие контакты, но он якобы передал их своему непосредственному руководителю Дмитрию Иванову.

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