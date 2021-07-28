Украинский президент посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не посягать на ее наследие.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении по случаю годовщины Крещения Киевской Руси заявил, что именно Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы - Киевской Руси.

В обращении, обнародованном пресс-службой Офиса президента, Зеленский посоветовал также "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не посягать на ее наследие и "не пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров".

"Сегодня мы отмечаем День Крещения Киевской Руси-Украины. Это официальное, а главное – исторически справедливое название праздника, которое акцентирует неразрывность двух государств. Между Киевской Русью и Украиной – тысяча лет и один знак. В тексте соответствующего указа президента Украины между ними стоит тире. И это не просто знак препинания. Это знак того, что Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. В ее столице, которая является столицей современной Украины, началась история христианства в Восточной Европе, когда в 1033 году Великий князь Киевский Владимир окрестил Киевскую Русь. Киевскую Русь-Украину", - отметил глава Украинского государства.

Он подчеркнул, что это не часть нашей истории, это и есть наша история.

"Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах", - акцентировал Зеленский.

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Он отметил, что Киевская Русь – это мать нашей истории, а 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети.

"И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследие", - сказал Зеленский.

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 23-25 июля 2021 года, три четверти (75%) украинцев считают Украину наследницей Киевской Руси, а не Россию.

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Автор: Инна Андалицкая