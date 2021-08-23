По итогам саммита участники приняли совместную декларацию, в которой дается однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации.

В Украине прошел первый международный саммит "Крымской платформы", в котором приняли участие 46 делегаций из разных стран.

О чем говорили гости на саммите "Крымской платформы"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Крымская платформа" наконец вернула Крым в международную повестку дня. "Мы провели саммит, на котором была сформирована мощная международная коалиция для освобождения украинского Крыма из-под оккупации РФ. Это доказательство того, что в нелегкой борьбе за восстановление территориальной целостности Украина имеет прочную поддержку международного сообщества. Несмотря на все сложности и вызовы "Крымская платформа" очень успешно стартовала. Ее конечной целью является деокупация суверенной украинской территории - Крымского полуострова", - отметил президент. По мнению главы государства, этот саммит можно описать четырьмя словами "вопрос Крыма не закрыт" или тремя "Крым - это Украина".

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Также, Зеленский пригласил Россию присоединиться к "Крымской платформе" для исправления ее исторической и трагической ошибки. "РФ не участвовала в нашем саммите, но так активно обсуждала, комментировала и реагировала... Была настолько активной, что создалось впечатление, будто она полноценный участник "Крымской платформы". И если эта площадка настолько интересует ее, то мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к "Крымской платформе" для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической и трагической ошибки", - отметил президент.

Министр иностранных дел ТурцииМевлют Чавушоглу заявил, что его страна никогда не признает российскую оккупацию Крыма.

"Мы прибыли на этот саммит для того, чтобы продемонстрировать, насколько для нас важен вопрос территориальной целостности и суверенитета Украины, и соблюдения прав крымских татар. Мы здесь находимся из-за того, что мы не признаем аннексию Крыма и никогда ее не признаем. Об этом недостаточно просто говорить. Мы здесь находимся для того, чтобы продемонстрировать всем другим нашу позицию, и подчеркиваем эту нашу позицию без исключения на всех международных платформах", - подчеркнул Чавушоглу.

Министр энергетики США Дженнифер Гренголм подчеркнула, что США гордятся возможностью быть на этом мероприятии и поддержать "Крымскую платформу".

"Мы - вместе с Украиной. Мы единодушно осуждаем незаконную аннексию Крыма... Мы поддерживаем вашу борьбу с коррупцией и более серьезную борьбу с российской агрессией. Наша поддержка будет оставаться конкретной, существенной... Мы будем продолжать наши дипломатические усилия, которые мы предпринимаем совместно с нашими союзниками и партнерами для решения конфликта на востоке Украины. Мы оставим санкции против России до тех пор, пока она не завершит оккупацию Крыма и агрессию на востоке Украины", - подчеркнула Гренголм.

Она заявила, что США будут продолжать поддерживать "Крымскую платформу" и свои заявления о том, что Крым - это Украина и всегда будет Украиной, и что Россию нужно привлечь к ответственности за ее агрессию.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ убежден, что "Крымская платформа" – важный инструмент для поддержки крымского вопроса в повестке дня международного сообщества. "НАТО разделяет позицию о непризнании временной оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Крымская платформа - важный инструмент для того, чтобы поддерживать крымский вопрос в повестке дня международного сообщества", - подчеркнул Джоанэ.

Джоане призвал Россию вернуть контроль над Крымом Украине, а также прекратить нарушения прав человека всех украинцев, в том числе крымских татар.

"Крым является территорией Украины. Мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине", - подчеркнул Джоанэ.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что "Украина стала примером реформ во многих сферах, и в частности относительно видения своего демократического развития". "Мы видим, что некоторые считают это угрозой. Через семь лет после аннексии Крыма я хочу еще раз подчеркнуть неизменность поддержки Швецией территориальной неделимости и суверенитета Украины. Незаконная аннексия Крыма Россией является наглым нарушением европейского порядка безопасности", - подчеркнул Левен.

Президент Латвии Эгилс Левитс назвал аннексию Крыма Россией вопиющим нарушением международного права. Он считает, что уважение к границам и территориальной целостности государства является основой мира.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что "Крымская платформа" - это единственный инструмент, чтобы добиться успеха в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. "Нам нужно использовать "Крымскую платформу" для того, чтобы говорить, что означает эта оккупация", - подчеркнула она.

Президент ПольшиАнджей Дуда считает, что саммит "Крымской платформы" свидетельствует о непризнании противозаконной оккупации и аннексии Крыма Россией. Дуда подчеркнул, что Крым - это Украина, и заявил, что он не соглашается с другими трактовками.

"Сегодняшняя встреча для нас является возможностью, чтобы четко сказать, что нам не безразлично в вопросе Крыма. Никто из нас не будет равнодушным в деле топтания международного права и территориальной целостности Украины. Не будем также равнодушными к бесправным арестам, депортациям, пыткам, нечеловеческому поведению, лишению (крымчан) имущества, дискриминации по национальности, происхождению и вере", - сказал Дуда.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель отмечает, что Евросоюз и в дальнейшем будет придерживаться политики непризнания аннексии Крыма Россией. "Я присутствую в Киеве, чтобы подтвердить неизменную позицию Евросоюза: мы не признаем незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Россией. Мы будем продолжать нашу политику непризнания аннексии полуострова, и мы будем и дальше выступать против любых нарушений международного права... Наша цель заключается в том, чтобы сделать так, чтобы незаконная аннексия никогда не стала легитимизированной... Мы должны противодействовать попыткам России насильственно интегрировать полуостров в свои границы", - подчеркнул Мишель.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что без устойчивой Украины не может быть устойчивой Европы. "Я хочу подтвердить непоколебимую поддержку Евросоюзом территориальной целостности и независимости Украины в пределах международно признанных границ. Крым - это Украина. ЕС будет продолжать поддерживать Украину в борьбе с незаконной оккупацией Россией ее территорий", - подчеркнул он.

Реакция Кремля на саммит "Крымской платформы"

В Кремле международный саммит "Крымская платформа по деоккупации полуострова", открывшийся сегодня в Киеве, назвали антироссийским и "чрезвычайно недружественным мероприятием".

"Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения (Крым – это Украина, – УНИАН) в отношении российского региона, в отношении Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное - относимся как к антироссийскому мероприятию", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Совместная декларация участников международной "Крымской платформы"

По итогам саммита участники приняли совместную декларацию, в которой дается однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации.

Президент Украины отметил, что декларация "Крымской платформы" фиксирует следующие тезисы:

непризнание незаконной аннексии Крыма Россией;

обязательства рассмотреть дополнительные политические, дипломатические ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии;

объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

Зеленский подчеркнул, что декларация открыта для присоединения других государств и международных организаций.

Учредители "Крымской платформы" из более 40 стран и международных организаций намерены продолжать давление на Россию с целью прекращения временной оккупации полуострова. Они "подчеркивают, что любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признается и не будет признаваться, и что попытки России легитимизировать временную оккупацию и неправомерное захвата являются неприемлемыми".

"Участники международной "Крымской платформы" решили создать ее как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и для восстановления контроля Украины над этой территорией в полном соответствии с международным правом, продолжать осуществление политики непризнания незаконной аннексии АРК и Севастополя Российской Федерацией", - сказано в декларации.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Александр Топчий