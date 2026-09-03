РФ строит в Крыму морской дроно-порт: каким украинским городам грозит опасность

Вражеские беспилотные катера могут представлять угрозу для Одессы и Николаева.

Во временно оккупированном Крыму, вероятно, создается первая специализированная база для запуска российских беспилотных катеров.

Как отмечают аналитики Defence Express, если объект заработает на полную мощность, он может стать новым источником угрозы для судоходства в Черном море и украинского побережья, в частности Одессы и Николаева.

О возможном появлении такого объекта свидетельствуют спутниковые снимки побережья озера Донузлав возле поселка Новоозерное. На кадрах заметен комплекс сооружений, который по своей концепции напоминает дроно-порты, используемые для подготовки и запуска ударных беспилотников типа "Шахед", обращают внимание эксперты. На спутниковых снимках можно разглядеть конструкции, похожие на эллинги. Фактически это углубленные в берег укрытия, дополнительно защищенные с боков песчаными насыпями. Сверху сооружения прикрыты маскировочными сетками, что должно затруднять их обнаружение и идентификацию.

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К каждому из таких объектов проложены грунтовые дороги. Считается, что по ним персонал может добираться к укрытиям, туда же доставляют и сами беспилотные катера.

Конструкция таких эллингов позволяет выполнять сразу несколько задач. Внутри можно проводить финальную подготовку БЭКов перед выходом в море, хранить уже готовые к применению катера, а также непосредственно спускать их на воду. Вероятно, рядом с этими сооружениями постепенно формируется и другая необходимая инфраструктура. Речь идет о складах, ремонтных и технических мастерских, где катера могут обслуживаться и готовиться к боевым выходам, а также об антенно-технических комплексах, необходимых для обеспечения связи и управления.

OSINT-аналитик H I Sutton, отслеживающий военную активность на море, на новых спутниковых снимках насчитал в общей сложности 21 подобный эллинг в различных местах побережья Донузлава. По его данным, строительство этих укрытий началось еще в феврале 2026 года. Это означает, что отдельные элементы комплекса уже теоретически могут быть готовы к эксплуатации.

Как отмечают аналитики, разрабатывать собственные беспилотные катера Россия начала в 2022 году после появления и активного применения Украиной морских дронов. Однако это направление долгое время сталкивалось с серьезными технологическими проблемами. Одним из главных препятствий было отсутствие полноценного аналога системы Starlink, которая играет важную роль в обеспечении связи и управлении украинскими морскими дронами.

Впрочем, с 2025 года сообщения об использовании российских беспилотных катеров стали появляться все чаще. То есть Москва, очевидно, постепенно наращивает возможности в этой сфере.

Появление в Донузлаве масштабной инфраструктуры для хранения, подготовки и запуска БЭК может свидетельствовать о переходе России от экспериментального использования таких аппаратов к их более системному применению.

Под угрозой может оказаться все украинское побережье

Если российский морской дроно-порт действительно начнет полноценно работать, вполне можно ожидать увеличения количества атак с использованием БЭК.

Потенциальными целями могут стать не только суда в Черном море, но и украинские порты, объекты на побережье и прибрежные города. Среди них – Одесса и Николаев.

В то же время российские морские дроны пока существенно уступают украинским аналогам по уровню технологий, характеристикам и возможностям. Но это не означает, что их можно недооценивать. Даже технически более слабые БЭКи способны нанести серьезный ущерб, особенно если речь идет об их массированном или систематическом применении.

При этом уничтожить сам дрон-порт будет непростой задачей. Такие объекты могут быть хорошо защищены, замаскированы и рассредоточены. По сложности их поражения они могут быть как минимум сопоставимы с обычными дрон-портами, с которых запускают "Шахеды".

Украина уже создает "охотников" на российские БЭКи

Впрочем, появление российской инфраструктуры для морских дронов не стало для Украины неожиданностью. Силы обороны уже длительное время готовятся к возможному противостоянию с российскими беспилотными катерами.

Отдельное направление – создание собственных БЭК, специально приспособленных для борьбы с вражескими морскими дронами.

Соответствующую работу СБУ начала еще в 2024 году. А в прошлом году спецслужба продемонстрировала новое поколение морских дронов Sea Baby. Один из представленных аппаратов обладал мощным вооружением и, судя по его комплектации, был создан именно с учетом задач по перехвату и уничтожению вражеских БЭК.

В частности, на борту установили стабилизированный боевой модуль "Таврия 14,5", оснащенный крупнокалиберным пулеметом КПВТ калибра 14,5 мм. Кроме того, морской дрон получил два FPV-дрона, для которых предусмотрены специальные отсеки.

Таким образом, украинский БЭК фактически превращается в платформу, способную не только выполнять собственные боевые задачи, но и охотиться на российские беспилотные катера.

Черное море может стать ареной нового вида боевых действий

Если россияне действительно доведут до полноценной эксплуатации созданный в Донузлаве комплекс, не исключено, что уже в ближайшее время Черное море станет ареной нового вида противостояния – боев между беспилотными катерами.

И здесь у Украины есть важное преимущество. Киев не просто наблюдает за развитием российских БЭК, а заранее создает средства для их выявления и уничтожения.

Российские морские дроны пока могут уступать украинским по технологическому уровню, однако их количество и появление специализированной инфраструктуры способны сделать эту угрозу значительно более серьезной.

Поэтому в случае начала более масштабного применения российских БЭК украинские "морские охотники" могут получить новую и очень конкретную цель. И если дело дойдет до первых настоящих боев беспилотных катеров, именно Украина на данный момент обладает значительным опытом и технологическим преимуществом в этом противостоянии, считают эксперты.

РФ пытается копировать украинские морские дроны: что известно

Ранее пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказывал, что Россия пытается копировать украинские морские дроны, но значительно отстает в этой гонке. ВМС учитывают этот факт в своей повседневной деятельности при планировании оборонительных действий.

Отмечалось, что Россия, вероятно, располагает промышленными мощностями для наращивания производства, однако значительное технологическое отставание от Украины в этой области все равно сказывается.

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