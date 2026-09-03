Дефицит ракет для F-16: эксперт объяснил, почему возникла проблема и как её решать

Украине сейчас необходимо договориться с партнерами о поставках ракет для F-16 или ускорить процесс закупки шведских истребителей Gripen.

Украинские пилоты F-16 сталкиваются с серьёзным дефицитом ракет класса "воздух-воздух" и используют встроенные пушки истребителей, поскольку в настоящее время активно задействуется авиация для перехвата реактивных дронов.

Поэтому украинская дипломатия должна активизировать переговоры о поставках ракет этого класса. Об этом в комментарии УНИАН сказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве.

"Почему у нас не хватает ракет для F-16? Потому что мы сейчас активно используем авиацию для перехвата реактивных "Шахедов". Соответственно, это привело к истощению ресурсов. Потому что враг и делал на это ставку. Если говорить о пушке M61 Vulcan, то она периодически используется Военно-воздушными силами на базе F-16 для противодействия таким угрозам", – сказал он.

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Поэтому, по словам эксперта, главная задача нашей дипломатии – переговоры с европейскими странами, которые эксплуатируют самолеты F-16, F-35 и используют американское оружие, для того, чтобы получать больше таких ракет и, соответственно, побуждать западных партнеров к увеличению объемов производства.

"Что касается, например, поиска других ракет, которые мы адаптируем под крыло F-16, – это почти нереальный процесс, потому что существуют, условно говоря, технические ограничения. Американцы, напротив, продвигают больше своих ракет под свои самолеты и не будут предоставлять возможность использования других. Хотя, опять же, есть пример Турции, которая использует собственные ракеты класса "воздух-воздух" или "воздух-поверхность" для F-16. Это произошло по лицензии. В Польше, к примеру, также есть лицензия на модернизацию и обслуживание самолетов F-16, и там тоже могут делать разные интересные вещи", – рассказал Храпчинский.

Украине же, как продолжил эксперт, необходимо договариваться с партнерами, чтобы нам предоставляли ракеты для F-16, или ускорять процесс закупки шведских истребителей Gripen.

"Потому что мы тогда получим европейский самолет с доступом к европейским ракетам класса МИСА (многоцелевая ракета класса "воздух-воздух" и "земля-воздух" – УНИАН)", – отметил эксперт.

Говоря о том, может ли подобная ситуация с дефицитом ракет возникнуть, когда мы будем активно применять Gripen и Mirage, Храпчинский подчеркнул, что нужно уже сегодня договариваться об увеличении объемов их производства.

"Мы же не завтра получим эти самолеты. Соответственно, уже сейчас нужно говорить об увеличении объемов производства ракет такого класса для того, чтобы улучшить боевые возможности", – подытожил он.

Дефицит ракет для F-16 в Украине – что известно

Как сообщал УНИАН, Украина эксплуатирует F-16 с лета 2024 года. Истребители F-16 стали важной частью многоуровневой ПВО Украины: они перехватывают российские дроны и крылатые ракеты, а также способны противостоять российской боевой авиации.

F-16 в основном вооружен ракетой средней дальности AIM-120 (AMRAAM) и ракетой меньшей дальности AIM-9 Sidewinder. Именно этих ракет сейчас и не хватает – они стали товаром, доступность которого определяет, как проходит боевой вылет.

При нехватке ракет пилоты применяют бортовую пушку, но это гораздо более рискованная тактика – особенно против малых, медленных целей и в ночное время. В мае 2025 года украинские Воздушные силы сообщали, что пилот F-16 уничтожил три цели из пушки, прежде чем аварийная ситуация вынудила его катапультироваться.

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