Интернет-пользователям предложили узнать, чей на самом деле Крым.

Для российских интернет-пользователей 23 августа - в день начала работы "Крымской платформы" запустили рекламу с прямой трансляцией на открытие мероприятия.

Таким образом планировали показать одурманенным российской пропагандой реальное положение дел в вопросе Крыма, говорит организатор запуска рекламы, председатель правления в Институте информационной безопасности Артем Биденко. Об этом он заявил в комментарии сайту "Обозреватель".

"Запуск баннерной рекламы на российские сайты – замысел, который мы системно и технически налажено проводили в течение нескольких недель вместе с представителями министерств иностранных и внутренних дел. Перед нами стояла задача - позволить пользователям интернета с территории России узнать, так чей же Крым на самом деле ", – рассказал участник акции.

По его словам, накануне, начиная с 11 часов россияне при входе на популярные сайты видели рекламный баннер с надписью "Узнай, чей Крым". После нажатия на него пользователь переходил на страницу с трансляцией открытия "Крымской платформы".

По словам Биденко, после того, как рекламу начали широко использовать на отдельных Телеграм-каналах, ее через несколько часов заблокировали.

"Считаю, что замысел увенчался успехом и реакцией я доволен", – резюмировал он.

"Крымская платформа" в Киеве

23 августа в Киеве открыли постоянный Офис "Крымской платформы" по деоккупации полуострова.

Офис открылся на улице Липская в Печерском районе столицы в здании государственной резиденции напротив гостиницы "Киев".

Участие в церемонии принимали президент Украины Владимир Зеленский и главы международных делегаций, которые прибыли в Украину с целью участия в учредительном саммите "Крымской платформы". Зеленский сказал, что в восторге от современного офиса, потому что он "выглядит прекрасно".

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

Автор: Юрий Годован