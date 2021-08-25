Министр отметил, что за эти дни вышло более 300 публикаций о "Крымской платформе" в изданиях почти 50 стран мира.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал реакцию Москвы и российских СМИ на саммит "Крымской платформы", заявив, что "там пылает".

Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook.

"В историческом саммите Крымской платформы приняли участие 46 иностранных делегаций. За эти дни вышло более 300 публикаций о Крымской платформе в изданиях почти 50 стран мира от Северной и Центральной Америки до Юго-Восточной Азии. Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, которые побывали на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о Крымской платформе", - отметил он.

Кулеба процитировал заголовки иностранных СМИ, в которых говорится о саммите "Крымской платформы", настаивании Украины на своем праве на оккупированный Россией Крым и возвращении вопроса полуострова в международную повестку дня.

Читайте такжеКучма не ответил, убийца ли Путин, и посоветовал журналистам не задавать этот вопрос Зеленскому"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там пылает. Коротко говоря: Слава Украине", - написал министр.

23 августа в Украине прошел первый международный саммит "Крымской платформы", в котором приняли участие 46 делегаций из разных стран. По итогам саммита участники приняли совместную декларацию, в которой предоставляется однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации.

Саму же делегацию из оккупированного Крыма, подконтрольную Кремлю, не допустили. На что россияне отреагировали с истерикой, обозвав мероприятие "саммитом русофобских ведьмаков".

В то же время президент Владимир Зеленский пригласил руководство РФ присоединиться ко встрече – "на последнем саммите в Ялте перед возвращением Крыма". Вот только в МИД России от предложения отказались из-за "циничной антироссийской направленности".

Самих россиян в день начала работы "Крымской платформы" потроллили: на сайтах в РФ запустили рекламу с прямой трансляцией на открытие мероприятия.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

Автор: Антонина Доломанжи