Была достигнута договоренность, что решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем.

Как сообщает Кулеба у Twitter, во время разговора была обсуждена ситуация безопасности в Украине.

"Мы оба согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом — при участии ЕС", - отметил глава МИД Украины.

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Владимир Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО. В декабре, комментируя данные о перемещении российских войск, глава Кремля заявил, что будет требовать от Альянса гарантия невступления Украины.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красных линий" в отношении возможного членства Украины в военном Альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск в Украине негативно восприняли страны восточного фланга Альянс.

В Украине убеждены, что внеблоковость Украины никоим образом не уменьшит "аппетит" Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.

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Позже Путин ответил, Может ли он гарантировать, что РФ не нападет на Украину. По его убеждению, это будет зависеть от "обеспечения безопасности России".

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