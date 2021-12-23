Владимир Зеленский подписал указ о координирующей роли МИД во внешней политике.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал подписанный президентом Владимиром Зеленским указ о "Вопросах координации внешнеполитической деятельности государства".

Об этом он написал в своем Facebook.

Кулеба напомнил, что 22 декабря Владимир Зеленский подписал указ о координирующей роли МИД во внешней политике и призвал "не перекручивать его".

"Это не указ о том, кто что может комментировать. Это указ о том, что вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны органов и должностных лиц, которые не имеют на это полномочий, приходят цивилизованный порядок и выполнение Конституции и Венской конвенции о дипломатических отношениях. В первом пункте указа говорится об официальной позиции государства, а на трех человек возложена ответственность именно официальных заявлений от имени государства", - пояснил он.

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Кулеба подчеркнул, что комментировать, выступать с разъяснением по внешней политике могут и будут разные люди, уполномоченные на это в установленном порядке.

"И попытки сейчас навязать мнение, что руководитель Офиса президента или спикер МИД не могут давать комментарии - это искажение реальности", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский определил, кто может выступать с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики Украины.