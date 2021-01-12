Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает абсолютно неуместными менторские наставления Александра Лукашенко президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом глава МИД сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1".
"Во-первых, президента Украины нет смысла ничему учить, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и эти менторские нотки "старших товарищей" абсолютно неуместны", - подчеркнул Кулеба.
Глава МИД сказал, что Лукашенко является "известным персонажем", который "всегда славился своими харизматичными высказываниями, но чем дальше, тем дальше они оторваны от реальности вообще".
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Заявления Лукашенко о Зеленском
10 января в интервью одному из российских телеканалов Лукашенко заявил, что готов восстановить отношения с Украиной.
"Я зла не держу на Володю Зеленского. Я его понимаю: по молодости где-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться", - сказал Лукашенко.
Лукашенко отметил, что готов возобновить контакты с Зеленским. При этом он считает, что инициативу для восстановления отношений должна проявить украинская сторона.
По его словам, недружественные заявления украинских официальных лиц в отношении Минска объясняются тяжелым положением, в котором находится Украина.
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