Лукашенко признал, что политические отношения между Киевом и Минском практически заморожены.

Александр Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной.

Об этом он сказал в интервью на пропагандистском телеканале "Россия-1", передает «ТАСС».

"Я зла не держу на Володю Зеленского. Я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться", - сказал он.

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"Заявить они (украинские власти – ред.) заявили, но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним - еще лучше", - сказал Лукашенко, добавив, что экономическое сотрудничество между Беларусью и Украиной продолжает развиваться.

"То есть, мы базис не разрушили и не разрушаем. И даже если нужно где-то чего-то для России и для Украины, мы становимся и в экономике посредниками", - заявил он.

При этом Лукашенко признал, что политические отношения между Киевом и Минском практически заморожены.

"Застыли пока, на этом этапе мы не имеем контактов никаких, кроме посольств", - пояснил он.

В то же время Лукашенко отметил, что готов возобновить контакты с Зеленским.

"Я бы косо на него не смотрел, - сказал он. - Снисходительно, косо, с презрением - никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек", - сказал он.

При этом Лукашенко считает, что инициативу для возобновления отношений якобы должна проявить украинская сторона.

Выборы и протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результатов выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Денис Прядко