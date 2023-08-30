Глава МИД подчеркнул, что нельзя позволить Путину перешагнуть через более ста тысяч военных преступлений.

Ни о каком замораживании конфликта не может идти речи, потому что сейчас время дипломатии оружия, а не дипломатии прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Париже во время выступления на конференции послов Франции, которую посетил как почетный гость.

"Мы не глухие и слышим голоса о необходимости договориться с Путиным", - сказал Кулеба. В то же время, министр пояснил, что нельзя договариваться с кремлевским диктатором, потому что тот лжет и не выполняет договоренностей.

В этой связи, глава МИД привел три доказательства такому убеждению:

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Так, 12 февраля 2022 года Путин проводил телефонные переговоры с Президентом Макроном и заявил ему, что Россия не будет нападать на Украину. "За две недели до вторжения, когда уже, вероятно, определена даже его дата", - сказал Кулеба.

Кроме того, 19 августа этого года россияне ударили баллистической ракетой по центру мирного города, Чернигова, и убили 6-летнюю Софию. "Через несколько дней она должна была пойти в первый класс", - напомнил министр.

Вместе с тем, 23 августа 2023 года в небе над Россией ракета сбила чартерный самолет и убила военного преступника Пригожина и его сообщников. "Ровно через два месяца после попытки переворота и якобы достижения им соглашения с Путиным, получения каких-то гарантий собственной безопасности", - добавил Кулеба.

"О чем можно договориться с человеком, который убивает ракетами детей, врет в лицо мировым лидерам и уничтожает даже собственных приспешников, которым якобы предоставил гарантии?",- сказал Кулеба.

Как отметил Кулеба, "сейчас время дипломатии оружия, а не дипломатии прекращения огня".

"Поэтому мы работаем над новыми решениями, новыми оборонительными шагами, которые дают дополнительную силу нашим воинам. И я хочу здесь поблагодарить Францию за ряд критически важных решений, которые были приняты за время войны: танки, "Цезари", "Скальпы", "Кротали" и многое другое - мы всегда будем с благодарностью помнить это", - добавил министр.

По его убеждению, замороженный конфликт не принесет мир, он принесет лишь более страшную войну.

"Замороженный конфликт не сохранит жизнь - он заберет еще больше жизней. Пока украинский народ готов бороться, будьте готовы стоять бок о бок с ним", - уверен Кулеба.

Он подчеркнул, что единственный путь к реальному завершению войны - это Формула мира президента Зеленского.

"Цель - это победа Украины и восстановление справедливого мира, а значит порядка и стабильности в Европе и мире. Нельзя позволить голосам скептиков заглушить голос цели. Нам нужна победа над злом, а не ничья. Потому что со злом не может быть ничьей. Может быть только поражение. Пойдя на компромисс со злом, мы теряем главное - самих себя", - подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что нельзя позволить Путину перешагнуть через более ста тысяч военных преступлений, замученных в подвалах людей, изнасилованных и сожженных заживо женщин, убитых детей и разбомбленные города.

Формула мира Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2022 года в Индонезии состоялся саммит G20. На саммите президент Владимир Зеленский представил международному сообществу украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее.

По словам президента Украины, каждый из 10 пунктов формулы четко проработан: это радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.

12 декабря 2022 года во время выступления на саммите G7 Зеленский назвал три шага, необходимые для ускорения наступления мира. Это, по словам президента, предоставление Украине современного вооружения для защиты, сохранения финансовой, энергетической и социальной стабильности, а также новые дипломатические меры для освобождения всех украинских пленных и территорий.

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